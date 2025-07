Tour de France 2025, Wout Van Aert: “Speciale vincere a Parigi. Tadej Pogacar è il più forte”

La vittoria più bella, lo strappo all’ultima salita di Montmartre, la sfida con il trionfatore de La Grande Boucle. Un sontuoso Wout van Aert si è aggiudicato l’ultima tappa del Tour de France 2025, arrivando con una fuga in solitaria ai Campi Elisi mettendo a referto un successo molto significativo, cercato e desiderato fino in fondo.

Prestazione da outstanding per il corridore in forza alla Visma I Lease a Bike, maturata grazie ad un egregio allungo alla Chiesa del Sacro Cuore, lasciandosi indietro un Tadej Pogacar desideroso di chiudere in bellezza una competizione vinta con merito. Tralasciando trasparire tanta emozione, il belga ha commentato quanto fatto:

“È stato speciale, è speciale vincere ancora qui sui Campi Elisi ed è la prima volta che lo facciamo con un percorso diverso e con condizioni difficili – ha detto il ciclista – La pioggia ha reso tutto più rischioso, ma ho deciso di giocarmi la tappa con il supporto della mia squadra, sono fiero e grato. Abbiamo controllato la tappa e l’abbiamo deciso nelle salite finali”.

Van Aert ha poi chiosato: “Volevo vincere anche le venti tappe prima, a volte ci sono andato vicino. Ma non sempre è andato tutto bene, ieri ad esempio non sono riuscito ad entrare in fuga. L’importante è averci creduto sempre, ma con tante persone intorno sono riuscito a farlo. Siamo venuti per vincere anche la maglia gialla, ma Il corridore più forte ha vinto; sono orgoglioso di come abbiamo corso da squadra. Ci abbiamo provato tutti i giorni, abbiamo vinto due tappe, siamo arrivati secondi nella classifica generale siamo il migliore team nella classifica delle squadre“.