La classifica degli italiani al Tour de France 2025: il migliore entra in top-40, Consonni “maglia nera”

Nessun italiano si era presentato al Tour de France 2025 con velleità di fare classifica. Il contingente tricolore in terra transalpina era molto ristretto in termini numerici, tra l’altro depotenziato già durante la frazione iniziale a causa del ritiro di Filippo Ganna. Al termine delle ventuno frazioni che hanno animato la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo, il miglior azzurro in classifica generale è stato Simone Velasco, che ha chiuso al 38mo posto con un ritardo di due ore, quarantuno minuti e trentuno secondi dallo sloveno Tadej Pogacar, dominatore di questa edizione della Grande Boucle.

Il portacolori della XDS Astana è riuscito a rientrare in top-40 e ha avuto modo di mettersi in mostra in un paio di tentativi. Matteo Trentin ci ha provato in più occasioni da lontano ed è stato protagonista anche sui Campi Elisi a Parigi, chiudendo in 99ma piazza a oltre quattro ore di ritardo dalla maglia gialla. Gianni Moscon ha fatto da gregario al tedesco Florian Lipowitz (terzo) e allo sloveno Primoz Roglic con la maglia della Red Bull-BORA-hansgrohe, terminando in 105ma posizione.

Davide Ballerini ha chiuso al secondo posto l’ultima tappa nella capitale francese e ha concluso al 135mo posto, mentre Jonathan Milan ha vinto due tappe e ha conquistato la prestigiosa maglia verde riservata al leader della classifica a punti. Per il velocista friulano la classifica generale non aveva peso e ha terminato al 146mo posto, penultimo degli italiani che hanno complicato la corsa. Simone Consonni ha trainato Milan in volata e ha chiuso all’ultimo posto in classifica generale: 160mo con indosso la “maglia nera” (in un ormai lontano passato l’ultimo al Giro d’Italia vestiva questa casacca).

CLASSIFICA ITALIANI TOUR DE FRANCE 2025

38. Simone Velasco (XDS Astana) a 2h41’31”

99. Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) a 4h12’31”

105. Gianni Moscon (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 4h30’56”

114. Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) a 4h48’20”

118. Edoardo Affini (Team Visma | Lease a Bike) a 4h54’53”

119. Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team) a 4h56’31”

135. Davide Ballerini (XDS Astana) a 5h20’28”

146. Jonathan Milan (Lidl-Trek) a 5h35’35”

160. Simone Consonni (Lidl-Trek) a 5h51’40”