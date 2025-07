Classifica Tour de France 2025: Tadej Pogacar in trionfo, distacchi abissali per Vingegaard e Lipowitz

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2025. Il fuoriclasse sloveno ha conquistato la corsa a tappe più importante e prestigiosa al mondo per la quarta volta in carriera, bissando il successo ottenuto dodici mesi fa quando completò la storica doppietta con il trionfo al Giro d’Italia. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha dettato legge a cronometro e in montagna, presentandosi all’ultima tappa con oltre quattro minuti di vantaggio nei confronti del danese Jonas Vingegaard e con la voglia di regalare ancora grande spettacolo.

Il Campione del Mondo ha attaccato sul primo strappo di Montmartre e ha portato via un gruppetto di sei uomini, che è andato via di comune accordo ed è arrivato compatto per approcciare l’ultima ascesa alla Basilica del Sacro Cuore. La maglia gialla ha lanciato la sua progressione, ma un indomito Wout van Aert è andato al contrattacco e ha distanziato il dominatore di questa edizione della Grande Boucle, transitando in cima con un margine di sei secondi.

Sulla seguente discesa il belga ha spinto a tutta e si è involato in solitaria verso il trionfo sui Campi Elisi di Parigi, mentre Pogacar è stato ripreso dagli altri fuggitivi. Lo sloveno ha vinto il Tour de France 2025 con un vantaggio finale di 4’24” sul capitano del Team Visma | Lease a Bike, mentre il tedesco Florian Lipowitz ha completato il podio con un ritardo di 11’00”. A seguire il britannico Oscar Onley e l’austriaco Felix Gall. Di seguito la classifica generale finale del Tour de France 2025

CLASSIFICA FINALE TOUR DE FRANCE 2025

1 1 – Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 1300 500 52″ 76:00:32

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 1040 380 34″ 4:24

3 3 – Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 880 340 4″ 11:00

4 4 – Onley Oscar Team Picnic PostNL 750 300 4″ 12:12

5 5 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 620 280 17:12

6 6 – Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 520 260 20:14

7 7 – Vauquelin Kévin Arkéa – B&B Hotels 425 240 22:35

8 8 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 360 220 25:30

9 9 – Healy Ben EF Education – EasyPost 295 210 20″ 28:02

10 10 – Jegat Jordan Team TotalEnergies 230 200 32:42