Tour de France 2025: Wout van Aert esulta nella giornata di Pogacar a Parigi. Secondo Davide Ballerini

Campi Elisi bagnati per la ventunesima ed ultima tappa del Tour de France 2025. Festa conclusiva in quel di Parigi, in una frazione particolare, con lo strappo di Montmartre a rendere spettacolare anche la passerella finale. La Visma | Lease a Bike trova finalmente la vittoria: ad imporsi è Wout van Aert che stacca tutti sotto la pioggia e centra il successo numero dieci alla Grande Boucle.

Inizio con la consueta sfilata per la squadra della Maglia Gialla: tutta la UAE Team Emirates – XRG in avanscoperta per celebrare la vittoria numero quattro del suo fuoriclasse Tadej Pogacar. Il tutto nei primi cinquanta chilometri, poi è iniziata la corsa vera e propria. Tanti gli scatti, tutti placati dal plotone prima del traguardo volante vinto dalla Maglia Verde Jonathan Milan, che ha anche sancito l’ufficiale fine della corsa per la classifica generale, vista la neutralizzazione dei tempi.

Molto interessante è stato l’attacco in coppia di Quinn Simmons (Lidl-Trek) e Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) a circa 60 chilometri dal traguardo. Sulla prima scalata alla Côte de la butte Montmartre il gruppo si è spezzato sotto l’andatura di Pogacar: la Maglia Gialla sullo strappo è andato a distruggere il plotone, nel quale sono rimasti una ventina di atleti.

Altra scalata e altro allungo di Pogacar: a seguire lo sloveno solamente Matteo Trentin, Van Aert, Davide Ballerini, Mohoric e Jorgenson. Il tutto si è andato a decidere nell’ultimo strappo: van Aert contro Pogacar, il belga è stato capace di staccare nel testa a testa la Maglia Gialla. Arrivo in solitaria per van Aert sui Campi Elisi, seconda posizione per uno straordinario Ballerini, terzo Mohoric, poi un Pogacar in festa.