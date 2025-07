Tiro a volo, Silvana Stanco nel gruppo al terzo posto dopo 75 piattelli del trap a Lonato

Si apre anche per il trap la tappa di Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo di Lonato del Garda, in Italia: dopo le prime tre serie delle qualificazioni femminili, in casa Italia, resta in piena corsa per l’accesso all’ultimo atto Silvana Maria Stanco, mentre appaiono irrimediabilmente staccate le altre azzurre al via.

Tra le 102 atlete iscritte (101 effettivamente al via), dopo 75 dei 125 piattelli previsti, infatti, in vetta in solitaria a quota 74 si trova la sammarinese Alessandra Perilli, che precede la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, seconda con 73. Alle loro spalle condivide il terzo posto un quartetto a quota 72.

Si tratta della taiwanese Liu Wan-Yu, della statunitense Ava-Elizabeth Downs, dell’australiana Laetisha Scanlan, e dell’azzurra Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle), attualmente nel novero virtuale delle sei finaliste. Seguono l’atleta individuale neutrale Lada Denisova, settima con 71, e la statunitense Rachel Tozier, ottava con 70.

Nel quartetto al nono posto a quota 69 si trova anche l’azzurra Erica Sessa (Fiamme Oro), la quale però è in gara solo per il ranking, e dunque senza possibilità di accesso in finale. Tra le dieci tiratrici al 13° posto con 68 ci sono l’altra italiana al via solo per la classifica, Gaia Ragazzini (Carabinieri), ed Alessia Iezzi (Carabinieri), infine si trova nel quintetto al 23° posto a quota 67 l’ultima azzurra in gara, Sofia Littamè (Aeronautica Militare).

CLASSIFICA TRAP FEMMINILE (75 PIATTELLI SU 125)

1 1781 PERILLI Alessandra SMR 25 24 25 74

2 1814 REHAK STEFECEKOVA Zuzana SVK 25 24 24 73

3 1850 LIU Wan-Yu TPE 23 24 25 72

4 1897 DOWNS Ava-Elizabeth USA 24 23 25 72 CB:33

5 1011 SCANLAN Laetisha AUS 24 23 25 72 CB:29

6 1449 STANCO Silvana Maria ITA 23 25 24 72

7 1746 DENISOVA Lada AIN 24 25 22 71

8 1903 TOZIER Rachel USA 22 24 24 70

9 1749 SEMIANOVA Daria AIN 22 22 25 69

10 1207 ASHMAWY Maggy EGY 22 23 24 69 CB:25

11 1448 SESSA Erica ITA 22 23 24 69 CB:14 RPO

12 1862 KAYA Rumeysa Pelin TUR 22 24 23 69

13 1226 GALVEZ Fatima ESP 21 22 25 68

14 1408 AHLAWAT Aashima IND 21 23 24 68 RPO

15 1694 BERNAL Sandra POL 23 21 24 68

16 1476 MIYASAKA Nanami JPN 21 24 23 68

17 1298 SEWARD Ellie GBR 22 23 23 68 CB:16

18 1296 PURSER Madeleine Louise GBR 22 23 23 68 CB:8

19 1100 VANDERTUIN Mackenzie Jo CAN 22 23 23 68 CB:2

20 1884 BULHAKOVA Nadiia UKR 23 22 23 68

21 1446 RAGAZZINI Gaia ITA 22 24 22 68 RPO

22 1443 IEZZI Alessia ITA 24 24 20 68

23 1444 LITTAME Sofia ITA 20 22 25 67

24 1270 CORMENIER Carole FRA 21 22 24 67

25 1228 MOLNE MAGRINA Mar ESP 22 22 23 67

26 1295 LING Abbey GBR 23 23 21 67 RPO

27 1120 LIU Shanshan CHN 24 22 21 67

28 1345 HALWAX Nadine GER 21 21 24 66

29 1240 POPP Aili EST 23 19 24 66

30 1165 MRNOVA Adela CZE 22 21 23 66

31 1009 DEAN Kiara Sioux-Lin AUS 20 24 22 66 CB:3 RPO

32 1415 RAJAK Preeti IND 20 24 22 66 CB:1

33 1315 CAMPOS-MARTYN Augusta Rose PUR 21 23 22 66 CB:15

34 1253 NUMMELA Sara Silja Patricia FIN 21 23 22 66 CB:14 CB:8

35 1251 MAEKELAE-NUMMELA Satu FIN 21 23 22 66 CB:7

36 1413 NEERU Neeru IND 21 23 22 66 CB:3

37 1007 BRETAG Molly Ruth AUS 23 22 21 66 CB:6

38 1535 ALHAWAL Sarah KUW 23 22 21 66 CB:2

39 1299 SOUTHALL Leah GBR 24 21 21 66 RPO

40 1512 LEE Bona KOR 21 19 25 65

41 1227 MARTINEZ Beatriz ESP 21 22 22 65 CB:18

42 1584 MARIRHI Yasmine MAR 21 22 22 65 CB:5

43 1037 EYVAZOVA Ulviyya AZE 22 21 22 65

44 1168 ZAVISKOVA Tereza CZE 22 22 21 65 RPO

45 1347 RIEHMANN Karla GER 23 21 21 65

46 1898 GARRISON Carey Jeana USA 21 24 20 65

47 1603 RAMIREZ CABALLERO Alejandra MEX 21 18 25 64

48 1346 MURCHE Kathrin GER 21 19 24 64

49 1255 VEROMAA Mopsi FIN 19 22 23 64 CB:6

50 1813 MOLNAROVA Nikola SVK 19 22 23 64 CB:4

51 1815 SPOTAKOVA Jana SVK 20 21 23 64

52 1769 MACEK Jasmina SLO 19 23 22 64

53 1118 HAN Ting CHN 20 22 22 64 CB:6

54 1374 GOETZKE DAVILA Stefanie Tanya GUA 20 22 22 64 CB:2

55 1147 KONSTANTINIDOU Georgia CYP 19 24 21 64 CB:8

56 1400 WULANDARI Fany Febriana INA 19 24 21 64 CB:7

57 1121 SHU Fang CHN 20 23 21 64 CB:14

58 1069 COSMOSKI Camilla Alexandra BRA 20 23 21 64 CB:11

59 1316 BERMUDEZ LATORRE Ana Sofia PUR 22 23 19 64

60 1719 AL-KHALAF Kholoud Hassan QAT 17 23 23 63

61 1812 KORTISOVA Emma SVK 20 20 23 63 RPO

62 1375 RUANO OLIVA Adriana GUA 18 23 22 63 CB:9

63 1752 STEPINA Kseniia AIN 18 23 22 63 CB:1

64 1674 PORCELLA BARDELLI Valentina Sofia PER 19 22 22 63 CB:4

65 1208 ELSAYED Mariam Tarek EGY 19 22 22 63 CB:1

66 1012 SMITH Penny AUS 19 23 21 63

67 1710 DE BARROS Ines POR 21 22 20 63

68 1164 MATEJKOVA Martina CZE 23 17 22 62

69 1770 TOPOLOVEC Tea SLO 20 21 21 62

70 1163 HRDLICKOVA Zina CZE 20 22 20 62

71 1387 JONA Bernadett HUN 21 21 20 62

72 1782 TONINI Martina SMR 22 21 19 62

73 1070 FURQUIM BASTOS Georgia BRA 20 19 22 61

74 1745 BOIKO Polina AIN 19 21 21 61 RPO

75 1747 IVOILOVA Sofia AIN 21 19 21 61 RPO

76 1388 NYITRAI Anna HUN 22 18 21 61

77 1399 SAFITRI Adylia INA 17 24 20 61

78 1489 DOSMAGAMBETOVA Aizhan KAZ 18 23 20 61

79 1536 ALHAWAL Shahad KUW 22 15 23 60

80 1896 CHRISTIAN Loretta May USA 21 18 21 60 RPO

81 1041 JAMALOVA Aydan AZE 20 21 19 60

82 1865 TEMIZDEMIR Safiye TUR 19 19 21 59

83 1211 TALAAT Sahar EGY 19 21 19 59

84 1577 BIDOLI Lena LUX 19 18 21 58

85 1583 HAOUZANE Samia MAR 21 16 21 58

86 1849 LIN Yi-Chun TPE 17 21 20 58

87 1039 JAFAROVA Narmin AZE 19 19 20 58

88 1414 RAJAA BAALU Nilaa IND 20 18 20 58 RPO

89 1600 ANTOPIA PALACIOS Victoria Eugenia MEX 20 19 19 58

90 1412 DUBEY Pragati IND 18 18 21 57

91 1492 PRILEPINA Anastassiya KAZ 20 18 19 57

92 1540 ALZAMANAN Reem M Gh M Gh KUW 23 15 19 57

93 1193 HAZOURY ALAM Josabet DOM 19 21 17 57

94 1721 ALBINALI Metha Hamad QAT 20 21 16 57

95 1510 CHO Seonah KOR 16 19 21 56

96 1038 GULIYEVA Aylin AZE 20 20 16 56 RPO

97 1652 AL SIYABI Remal Juma Sulaiman OMA 20 14 21 55

98 1209 HINDY Saja EGY 15 16 20 51 RPO

99 1863 KIZILSU Dilara Bedia TUR 14 20 17 51

100 1389 TOEMOER-TONES Petra Anna HUN 17 15 18 50

101 1601 CALDERON AGRAZ Angelica MEX 16 16 17 49

DNS 1001 PRIFTI Alberta ALB DNS