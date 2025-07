Tiro a volo, Vincent Hancock trionfa allo shoot-off nello skeet maschile a Lonato del Garda

Si conclude con il trionfo di Vincent Hancock la prova dello skeet maschile valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, in scena in questi giorni a Lonato del Garda. Prova di grande livello quella dello statunitense, il quale si è reso artefice di un fenomenale vis-a-vìs con lo svedese Henrik Jansson, battuto solo allo shoot-off.

In realtà a tenere le redini delle operazioni per buona parte della finale a sei è stato il nordico, approfittando di alcuni passaggi a vuoto del fenomeno a stelle e strisce. Tuttavia nell’ultima fase, quelli più calda, il purimedagliato olimpico ha recuperato terreno, terminando la serie con lo stesso numero di piattelli del diretto avversario, ovvero 53/60.

Dai contorni incredibili anche lo spareggio, considerando che i due tiratori hanno sbagliato entrambi un colpo nella seconda serie, battagliando piattello a piattello anche nei momenti di maggior pressione. Alla fine però a spuntarla è stata la classe di Hancock, il quale è andato a segno per sette volte contro le sei del rivale. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato il ceco Daniel Korcak, terzo con 42/50. Quarto posto invece per il connazionale Jakub Tomecek con 33/40, seguito da Stefan Nillson Schoen (22/30) e dal francese Nicolas Le Jeune (15/20).

Fuori dall’ultimo atto gli azzurri. In tal senso il migliore del lotto è stato Marco Coco, in gara soltanto per il ranking e piazzatosi al tredicesimo posto con 123/125. Ventinovesimo poi Valerio Palmucci con 121/125 ed anche lui in gara solo in ottica ranking. Tammaro Cassandro si è invece dovuto accontentare della posizione numero trentadue, chiudendo i giochi con 121/126. Non è andata meglio a Gabriele Rossetti, quarantesimo con 120/125 malgrado un’ultima serie da 25/25. Vicino poi Marco Sablone, quarantatreesimo con lo stesso totale.