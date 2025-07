Tiro a volo: rallenta la corsa di Simona Scocchetti dopo 100 piattelli a Lonato del Garda

Si complica leggermente il cammino di Simona Scocchetti in quel di Lonato del Garda, località che ospita i questi giorni la quarta tappa valida per il circuito della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo. Dopo aver chiuso in testa le prime due serie, l’azzurra è infatti scivolata al termine dei 100 piattelli fuori dalla top 10, precisamente all’undicesimo posto complessivo.

Nello specifico la tiratrice ha mancato due colpi nella terza tranche, per poi sbagliare un tiro nella quarta, chiudendo così a quota 96/100 in compagnia di altre cinque avversarie, ovvero la neutrale Daria Turolo, la svedese Victoria Larsson, l’atleta del Bahrain Maryam Alasam, l’indiana Gabemat Sekhon, la cilena Kosefa Rodriguez Soberon e la britannica Phoebe Bodley-Scott.

Attualmente sono cinque le pretendenti che hanno fatto meglio del gruppo di Scocchetti in termini di piattelli rotti. Al vertice spicca infatti la statunitense Dania Jo Vizzi, leader con 98/100 insieme alla greca Ammanouela Katzouraki. Tre invece le concorrenti a quota 97/100: si tratta della cinese Yiting Jiang, dell’australiana Aslin Jones e la messicana Gabriela Rodriguez.

Più indietro le altre azzurre: Sara Bongini a causa di un’ultima serie da 22/25 si trova al momento in un folto gruppo con 94/100. Martina Bartolomei è invece trentatreesima con 93/100 davanti a Martina Maruzzo, in gara solo per il ranking, trentatreesima con lo stesso parziale.