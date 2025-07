Thomas Ceccon farà i 100 farfalla? Possibile piano B: gli orari dalle batterie alla finale

L’eliminazione nelle batterie dei 200 dorso maschili ai Mondiali 2025 degli sport acquatici potrebbe convincere Thomas Ceccon a disputare un’altra gara individuale alla quale risulta iscritto, assieme a Federico Burdisso, ovvero quella dei 100 metri farfalla maschili.

Per i 100 farfalla le batterie e le semifinali si disputeranno venerdì 1° agosto, mentre la finale è in programma sabato 2. Ceccon in precedenza aveva dichiarato che sarebbe stato al via soltanto qualora fosse andata male qualche gara, cosa effettivamente accaduta nei 200 dorso.

Tutti i turni dei 100 metri farfalla maschili dei Mondiali 2025 di nuoto in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD (batterie e finale), Rai Sport HD (semifinali), Sky Sport Uno, Sky Sport Mix (semifinali e finale), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle gare.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Venerdì 1° agosto

04.02 Nuoto, Mondiali: batterie 100 metri farfalla maschili (con Federico Burdisso e Thomas Ceccon) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, NOW

13.10 Nuoto, Mondiali: semifinali 100 metri farfalla maschili – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

Sabato 2 agosto

13.43 Nuoto, Mondiali: finale 100 metri farfalla maschili – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (batterie e finale), Rai Sport HD (semifinali), Sky Sport Uno, Sky Sport Mix (semifinali e finale).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.