Nuoto in tv oggi, Mondiali 2025: orari semifinali e finali 31 luglio, programma, streaming, azzurri in gara

Oggi, giovedì 31 luglio, il Mondiale di nuoto 2025 si appresta a vivere la sua quinta giornata di gare. La World Aquatics Championship Arena di Singapore sarà nuovamente lo scenario delle semifinali e finali che si svolgeranno nel pomeriggio italiano. Cinque i nuovi titoli iridati che saranno assegnati in una giornata ricca di eventi.

Nuove medaglie in palio e nuove opportunità per l’Italia che ha chiuso la giornata di ieri con un fantastico oro, il primo della rassegna, conquistato da Simone Cerasuolo nella finale 50 rana maschili. Obiettivo fallito per la staffetta 4×100 mista mixed, che nella finale andata in scena ieri, non è riuscita a salire sul podio, nonostante il miglior tempo nelle batterie.

Oggi il programma propone le semifinali dei 200 dorso maschili, con Thomas Ceccon nuovamente in gara dopo l’argento ottenuto nei 100. L’azzurro cercherà di conquistare l’accesso per la finale in programma venerdì 1 agosto. Stesso obiettivo per Christian Bacico, anche lui alle prese con le batterie, nella notte, ed eventualmente con la semifinale nel pomeriggio. Sarà in gara anche Sara Curtis nelle batterie dei 100 stile libero, mentre la staffetta 4×200 stile libero donne andrà alla ricerca della qualificazione all’ultimo atto.

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025

Giovedì 31 luglio (orari italiani)

Sessione serale

13:02 200 farfalla donne – Finale

13:11 100 stile libero donne – Semifinali

13:23 200 misti uomini – Finale

13:32 100 stile libero – Finale

13:45 200 rana donne – Semifinali

14:00 50 dorso donne – Finale

14:13 200 rana uomini – Semifinali

14:31 200 dorso uomini – Semifinali

14:44 4×200 stile libero donne – Finale

AZZURRI IN GARA

13:02 200 farfalla donne – Finale – Nessuna italiana al via

13:11 100 stile libero donne – Semifinali – ev. Sara Curtis, Emma Virginia Menicucci

13:23 200 misti uomini – Finale – Nessun italiano al via

13:32 100 stile libero – Finale – Nessun italiano al via

13:45 200 rana donne – Semifinali – ev. Francesca Fangio, Lisa Angiolini

14:00 50 dorso donne – Finale – Nessuna italiana al via

14:13 200 rana uomini – Semifinali – ev. Christian Mantegazza

14:31 200 dorso uomini – Semifinali – ev. Thomas Ceccon, Christian Bacico

14:44 4×200 stile libero donne – Finale – ev. Italia

DOVE VEDERE I MONDIALI DI NUOTO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 13.00 alle 13.30 e su Rai 2 dalle 13.30. Per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NOW

Diretta Live testuale: OA Sport