Nuoto, Christian Mantegazza approda in semifinale nei 200 rana ai Mondiali 2025

Semifinale centrata da Christian Mantegazza nei 200 rana maschili, prova valida per i Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. L’azzurro, all’esordio in un campionato del mondo, ha provato a mettere da parte la tensione che ci può essere in una competizione come questa e ha centrato l’obiettivo.

Con il tempo di 2:11.10 Mantegazza sarà nel penultimo atto, sperando magari di andare a migliorare il proprio personale di 2:09.39 che ha siglato nel Trofeo Settecolli a Roma quest’anno. Un miglioramento dettato anche dalla necessità di entrare in finale, nell’eventualità.

Il migliore dell’overall è stato il russo Aleksandr Zhigalov in 2:08.32 a precedere il giapponese Ippei Watanabe (2:08.41) e lo statunitense Aj Pouch (2:08.62). Tutti i migliori hanno superato il turno, tra cui il cinese Qin Haiyang (4° in 2:09.96) e il sempre insidioso russo Kirill Prigoda (2:10.46).

Nella medesima specialità al femminile, niente da fare per Francesca Fangio e Lisa Angiolini, che col tempo di 2:27.01 e di 2:26.98 hanno ottenuto rispettivamente il 19° e 18° crono della graduatoria delle heat. A svettare è stata la russa Evgeniia Chikunova in 2:22.30 davanti alla statunitense Kate Douglass (2:23.28) e alla bielorussa Alina Zmushka (2:24.24).