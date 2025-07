Cartellino timbrato dalle azzurre della 4×200 stile libero femminile nell’ultima batteria della quinta giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella serie unica prevista alla World Aquatics Championships Arena a Singapore, le azzurre sono rientrate nel novero delle migliori otto formazioni, concludendo al settimo posto la prova col crono di 7:57.02.

Al lancio Matilde Biagiotti ha stampato il crono di 1:59.39, seguita dalle frazioni lanciate di Anna Chiara Mascolo in 1:58.75, Bianca Nannucci in 1:58.44, la migliore, e da una Sofia Morini in 2:00.44, che si spera in controllo visto il calo piuttosto vistoso soprattutto nell’ultima vasca.

Vedremo poi nell’atto conclusivo quando margine le nostre portacolori avranno, in un contesto in cui la strada per il podio è preclusa da nazioni che metteranno in vasca atlete ancora più forti. Gli Stati Uniti, in questo contesto, hanno ottenuto il miglio riscontro di 7:49.43 davanti all’Australia (7:51.76) e alla Cina (7:54.06).

Sono queste le formazioni che anche nella sessione serale si giocheranno qualcosa di importante, magari con l’inserimento del Canada che col possibile impiego di Summer McIntosh potrebbe avere un beneficio di non poco conto. Quartetto canadese che ha terminato col quinto tempo di 7:54.90, preceduto anche dall’Ungheria (7:54.69).