Calato il sipario sul quinto giorno di batterie alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, la casa del nuoto in corsia nei Mondiali degli sport acquatici 2025. Una mattinata tra luci e ombre in casa Italia in cui, indubbiamente Sara Curtis, per prestazione e personalità, è quella che è piaciuta maggiormente nelle heat dei 100 stile libero.

La detentrice del primato italiano di 53.01 ha messo in mostra potenza e facilità di nuotata nella heat, stampando con relativa facilità il crono di 53.53, lo stesso dell’olandese Marrit Steenbergen e il secondo dell’overall alle spalle solo della grande favorita di questa prova, l’australiana Mollie O’Callaghan (53.40). L’obiettivo di Sara è quello di approdare in finale e poi godersela fino in fondo. Eliminata, invece, Emma Virginia Menicucci (18ma in 54.45).

Poco dopo una grande delusione per gli appassionati italiani, ovvero l’eliminazione di Thomas Ceccon nei 200 dorso. Una gestione della gara troppo leggera del campione azzurro, rallentando eccessivamente nell’ultima vasca e venendo eliminato col crono di 1:57.15 (primo degli esclusi). Ironia della sorte, l’ultimo tempo utile per essere parte delle semifinali è stato del sudafricano Pieter Coetze (1:57.11), colui che aveva preceduto Ceccon nella finale dei 100 dorso. Bene invece Christian Bacico che ha tolto quasi un secondo al proprio personale ed è entrato con l’11° tempo di 1:56.79. A svettare davanti a tutti il canadese Blake Tierney (1:55.17) davanti al britannico Luke Greenbank (1:55.27) e allo svizzero Roman Mityukov (1:56.15).

Nei 200 rana maschili Christian Mantegazza ha superato il taglio delle heat mattutine col 13° tempo di 2:11.10, nella graduatoria guidata dal russo Aleksandr Zhigalov (2:08.32), mentre controprestazione evidente di Lisa Angiolini e di Francesca Fangio nella medesima specialità al femminile, eliminate con 18° e 19° crono di 2:26.98 e di 2:27.01. Russia a fare la voce grossa anche in questo caso grazie a Evgennia Chikunova (2:22.30).

In conclusione, missione compiuta dalla 4×200 stile libero femminile che, nella serie unica, è giunta settima in 7:57.02 e quindi tra le otto che si contenderanno il titolo. Certo, la strada per il podio è sbarrata da compagini oggettivamente più forti. Gli USA hanno firmato il miglior tempo di 7:49.43 davanti all’Australia (7:51.76) e alla Cina (7:54.06).