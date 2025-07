Tadej Pogacar: “Sono felice di aver finito la tappa senza problemi. Guardiamo ai prossimi giorni”

Jonathan Milan della Lidl-Trek vince allo sprint la diciassettesima tappa del Tour de France, la Bollène- Valence di 160, 4 chilometri. Il velocista italiano conquista il secondo successo nell’edizione 2025 della Grande Boucle e consolida il primato nella corsa alla maglia verde, simbolo indossato dal leader della classifica a punti.

Il velocista italiano s’impone con una delle sua maestose progressioni precedendo il belga Jordi Meeus della Red Bull – BORA – hansgrohe e il danese Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL). L’Italia completa la sua splendida giornata con il quinto posto di Davide Ballerini (XDS Astana Team) e il sesto di Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team).

Per quanto concerne il fronte classifica generale i big vivono una giornata interlocutoria in vista dello scontro titanico previsto nel tappone alpino. Tadej Pogacar della UAE Team Emirates-XRG, alla sua cinquantesima maglia gialla, continua ad essere in testa alla graduatoria con 4’15’’ su Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike e 9’03’’ sul tedesco Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe.

La maglia gialla si esprime così al termine della frazione odierna: “ La bassa visibilità e il brutta tempo hanno reso la situazione caotica. Sono felice di aver finito la tappa senza problemi e adesso guardiamo ai prossimi giorni. Il brutto tempo è arrivato e dovrebbe accompagnarci anche nei prossimi giorni. Non è male un clima più freddo, io però preferisco il sole”.