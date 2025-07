Classifica Tour de France 2025, diciassettesima tappa: Pogacar comodo in maglia gialla

La diciassettesima tappa del Tour de France 2025 non nascondeva particolari insidie ed era pensata per i velocisti dopo le fatiche pirenaiche e il Mont Ventoux. Volata di gruppo a Valence, la classifica generale non ha così subito scossoni alla vigilia di due giorni di fuoco sulle Alpi e la situazione appare decisamente cristallizzata.

Lo sloveno Tadej Pogacar resta saldamente al comando della classifica generale con un vantaggio di 4’15” sul danese Jonas Vingegaard, la maglia gialla è sempre più salda e ormai il poker alla Grande Boucle è dietro l’angolo. Il tedesco Florian Lipowitz occupa la terza piazza a 9’03”, seguito dal britannico Oscar Onley (quarto a 11’04”) e dallo sloveno Primoz Roglic (quinto a 11’42”).

Di seguito la classifica generale del Tour de France 2025 al termine della diciassettesima tappa. Domani (giovedì 24 luglio) andrà in scena la diciottesima frazione: 171,5 km da Vif a Courchevel, l’arrivo è posto sul Col de La Loze (2.298 metri sul livello del mare, ultimi 26,5 km al 6,4% di pendenza media e 1200 metri conclusivi al 10,2%).

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2025 (al termine della diciassettesima tappa)

1 Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 25 42″ 61:50:16

2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 24″ 4:15

3 Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 9:03

4 Onley Oscar Team Picnic PostNL 4″ 11:04

5 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 11:42

6 Vauquelin Kévin Arkéa – B&B Hotels 13:20

7 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 14:50

8 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 17:01

9 Healy Ben EF Education – EasyPost 20″ 17:52

10 Rodríguez Carlos INEOS Grenadiers 20:45