Jonathan Milan: “Grande lavoro di squadra. Maglia verde? Ci pensiamo a Parigi”

Freccia azzurra a Valence. Jonathan Milan ha vinto in volata la diciassettesima tappa del Tour de France 2025. Secondo successo in questa edizione della Grande Boucle per il corridore italiano, oggi artefice di una grande prestazione in una situazione difficilissima, risalendo il gruppo e imponendosi in uno sprint caotico complicato da una caduta di gruppo e dalla pioggia.

L’azzurro in forza alla Lidl-Trek è stato bravissimo a partire a duecento metri dal traguardo, avendo la meglio di mezza ruota su Jordi Meuss (Red Bull – BORA – hansgrohe), secondo davanti a Tobias Lund Andersen (Team Picnic PostNL). Grande la soddisfazione del nativo di Tolmezzo (che ora sembra avere messo in ipoteca la maglia verde), il quale ha commentato quanto fatto in zona mista nel post gara:

“Ci tenevo molto a fare bene – ha detto Milan ai microfoni della Rai– sapevo che probabilmente ci sarebbe stato un arrivo bagnato, ma onestamente non mi aspettavo tutta questa pioggia; avevo paura negli ultimi km, soprattutto per le rotonde, ma eravamo concentrati. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro: abbiamo controllato la gara anche grazie ad altre squadre, mi hanno aiutato a rientrare quando mi sono staccato durante la prima salita. Mi hanno coperto e portato nella prima posizione per sprintare“.

Milan ha poi proseguito: “Ho seguito Jasper Stuyven: lui ha fatto un grande sforzo per portarmi su all’ultimo chilometro. Mi hanno posizionato in modo perfetto e ho fatto la mia volata. Domani mi presento con la barba verde? Pensiamo giorno per giorno, abbiamo un buon vantaggio su Pogacar, dobbiamo continuare a combattere. Capiremo a Parigi se sarà barba o meno“.