Sport in tv oggi (venerdì 11 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 11 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis e su Wimbledon con le semifinali del singolare maschile a tenere banco. Jannik Sinner affronterà nella seconda sfida di giornata Novak Djokovic e si prevede una partita particolarmente lottata, che tanto metterà in palio. Non solo lo sport con racchetta e pallina, ma tanto altro…

Nel ciclismo assisteremo alle frazioni del Tour de France, coi corridori attesi al Mur de Bretagna, mentre le atlete del Giro d’Italia femminile affronteranno una tappa particolarmente “nervosa” e piena di insidie. Inizierà anche il cammino del Setterosa nei Mondiali di pallanuoto a Singapore e partirà il week end del Motomondiale, sul tracciato del Sachsenring (Germania), senza dimenticare gli Europei di calcio femminile, con l’Italia che affronterà la Spagna e la Diamond League di atletica a Montecarlo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 11 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 11 luglio

07.45 Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: Francia vs Gran Bretagna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

08.30 Tiro a volo, Coppa del Mondo a Lonato: trap donne (75 bersagli) – Nessuna copertura tv/streaming.

08.30 Tiro a volo, Coppa del Mondo a Lonato: trap uomini (75 bersagli) – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Moto3, GP Germania 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.05 Canoa slalom, Mondiali U23 2025: quarta giornata – Diretta streaming sul canale Youtube di Planet Canoe.

09.30 Mountain Bike, World Serie 2025: xcc elite donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+ e su DAZN.

09.45 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo 2025 a Madrid (Spagna): quarta giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.50 Moto2, GP Germania 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: Giappone vs Croazia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.15 Mountain Bike, World Serie 2025: xcc elite uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+ e su DAZN.

10.35 Ciclismo femminile, Giro d’Italia 2025: sesta tappa – Diretta tv dalle 12.50 alle 14.00 su RaiSport HD, dalle 14.00 alla fine su Rai 2 HD; in streaming dalle 12.50 su RaiPlay e su Discovery+.

10.45 MotoGP, GP Germania 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.20 Superbike, GP Gran Bretagna 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.35 Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: Italia vs Nuova Zelanda – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

12.00 Vela, Mondiali iQFoil 2025: ultima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

12.25 Ciclismo, Tour de France 2025: settima tappa – Diretta tv dalle 11.50 su Eurosport1 HD e dalle 14.45 su Rai 2 HD; in streaming dalle 11.50 su Discovery+ e su DAZN e dalle 14.45 su RaiPlay.

12.30 Lacrosse, Europei 2025: Italia vs Grecia – Diretta streaming sul canale Youtube Lax Tv.

13.15 Moto3, GP Germania 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.05 Moto2, GP Germania 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.30 Tennis, Wimbledon 2025: semifinali singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Sinner vs Djokovic 2° match e inizio programma alle 14.30 italiane)

14.45 Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: Grecia vs Ungheria – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

15.00 MotoGP, GP Germania 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Superbike, GP Gran Bretagna 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.05 Bmx, Europei 2025: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Atletica, Diamond League 2025 a Monaco – Diretta tv dalle 20.00 su RaiSport HD e su Sky Sport Arena (204); in streaming dalle 20.00 su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

19.00 Arrampica sportiva, Coppa del Mondo 2025 a Chamonix (Francia): prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube International Federation of Sport Climbing.

20.00 Golf, Dick’s Open 2025: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.

21.00 Calcio femminile, Europei 2025: Italia vs Spagna – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 Calcio femminile, Europei 2025: Portogallo vs Belgio – Diretta streaming su Uefa Tv.

22.00 Golf, Isco Championships 2025: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+ e su DAZN.