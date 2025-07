LIVE Sinner-Djokovic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: la semifinale più attesa, rivincita del 2023

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Djokovic

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell'incontro tra l'azzurro Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic, valido per la semifinale di Wimbledon 2025 di tennis: l'azzurro vuole centrare la prima finale sull'erba outdoor del torneo londinese. Il match sarà il secondo in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14.30 italiane, dopo Fritz-Alcaraz: sarà il decimo incrocio tra i due, con Sinner in vantaggio per 5-4 nei nove precedenti.

L’azzurro ed il balcanico si sono già incontrati per due volte a Wimbledon, nei quarti del 2022 ed in semifinale nel 2023: in entrambi i casi si è imposto Djokovic, nella prima occasione rimontando due set all’azzurro, e nella seconda vincendo in tre set. Il serbo ha vinto anche a Montecarlo 2021, nel primo incontro in assoluto tra i due, ma dopo i due confronti di Wimbledon l’inerzia dei confronti tra i due è cambiata.

Alle ATP Finals 2023 Sinner si impose nella fase a gironi, mentre Djokovic la spuntò in finale. Quella fu l’ultima affermazione del serbo sull’azzurro: Sinner vinse pochi giorni dopo nelle semifinali di Coppa Davis dopo aver annullato tre match point consecutivi al serbo, mentre nel 2024 si impose sia nelle semifinali degli Australian Open che in finale a Shanghai, infine nel 2025 ha già regolato il serbo in semifinale al Roland Garros.

La partita sarà la seconda in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14.30 italiane, dopo Fritz-Alcaraz.