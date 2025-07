Tour de France 2025, tappa di oggi Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne (Guerlédan): orari, tv, percorso, favoriti. Scontro diretto tra i big sul Mur de Bretagne

Ancora un percorso mosso per la settima tappa del Tour de France 2025: spazio oggi alla Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne (Guerlédan), arrivo in salita breve ma da non sottovalutare. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

2450 metri di dislivello per 197 chilometri da percorrere. Prima metà di tappa mossa ma senza alcun GPM. Finale scoppiettante con la Cote du Village du Mur de Bretagne (1.6 km al 3.9% di pendenza media), seguita dal primo passaggio sulla linea dall’arrivo posta in cima al Mur de Bretagne (2 km al 7.1%) e da Saint Mayeux (1.4 km al 5.5%) prima dell’ascesa conclusiva che presenta punte che sfiorano anche il 20%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Venerdì 11 Luglio

Settima Tappa Tour de France 2025

Bayeux- Saint-Malo-Mûr-de-Bretagne Guerlédan (197 chilometri)

Orario di partenza: 12:25

Orario di arrivo: 16.39 circa

DOVE VEDERE LA SETTIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 16:50; Eurosport 1 dalle 12:00 alle 17:15

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 12:00 alle 17:15, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

La sua prima vittoria alla Grande Boucle è arrivata proprio sul Mur de Bretagne, arriva delle fatiche dei giorni precedenti, ma ha la Maglia Gialla sulle spalle: Mathieu van der Poel punta dritto alla vittoria. A sfidarlo però un Tadej Pogacar formato extralusso: il campione del mondo vuole il successo numero 101 e ovviamente andare a rivestire il simbolo del primato. Lanciano la sfida Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, che vogliono recuperare secondi.