LIVE Italia-Spagna, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: serve un pareggio per la qualificazione

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Spagna di calcio femminile, partita valida per la qualificazione ai quarti di finale degli Europei 2025.

Le azzurre di mister Soncin si presentano all’appuntamento di questa sera con la consapevolezza di dover giocare un’ottima partita per aggiudicarsi la qualificazione ai quarti di finale. La classifica del gruppo B, infatti, recita: Spagna 6, Italia 4, Portogallo 1 e Belgio 0. Il pareggio, ovviamente, permetterebbe alle italiane di andare avanti nel percorso europeo ma nel caso di sconfitta bisognerà vedere le sorti del Portogallo, impegnato con il Belgio.

Il match con il Portogallo di lunedì sera ha dimostrato che il gruppo è compatto e che il gioco che esprime il team è di ottimo livello. Il goal, segnato da Cristiana Girelli, tuttavia, non è bastato per portare a casa i 3 punti. Le lusitane, infatti, hanno saputo difendere molto bene per tutta la durata del secondo tempo e a trovare la soluzione giusta quasi allo scadere. Questo calo di concentrazione nel finale non dovrà più ripetersi con le spagnole che giocano un calcio molto dinamico e tecnicamente di livello.

Soncin si presenta nella capitale Berna con 2 gol fatti (Caruso contro il Belgio e Girelli contro il Portogallo), e 1 gol subito, quello di lunedì sera. L’11 azzurro dovrà limitare gli errori a centrocampo che potrebbero permettere la rapida ripartenza delle iberiche ed essere ciniche dagli 11 metri in poi. I precedenti tra Italia e Spagna sono di 6 vittorie per le azzurre contro le 2 per le spagnole mentre i pareggi sono 3. Negli ultimi 3 incontri, inoltre, le azzurre hanno sempre chiuso i match con un risultato utile (2 vittorie e un pareggio).

Il calcio d'inizio è fissato per le 21:00.