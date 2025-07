Atletica oggi in tv, Diamond League Montecarlo 2025: orari, programma, tv, italiani in gara

Oggi venerdì 11 luglio (a partire dalle ore 18.55) va in scena la decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica che per l’occasione sbarcherà a Monaco. Si preannuncia una serata decisamente spettacolare nel Principato, con tante stelle pronte a esprimersi al meglio quando mancano un paio di mesi ai Mondiali di Tokyo.

L’Italia si affiderà in particolar modo ad Andy Diaz, che tornerà in scena dopo uno stop per problemi fisici: il Campione del Mondo e d’Europa al coperto incrocerà rivali di lusso come il tedesco Max Hess, l’algerino Yasser Triki, il Burkinabé Hugues Zango e il giamaicano Jordan Scott. Da non perdere Giada Carmassi sui 100 ostacoli: la fresca primatista italiana (12.69) è inserita in un contesto di lusso con le formidabili statunitensi Grace Stark e Masai Russell, l’olandese Nadine Visser, la bahamense Devynne Charlton e la svizzera Ditaji Kambundji. Ayomide Folorunso correrà i 400 ostacoli.

Lo svedese Armand Duplantis andrà a caccia del record del mondo di salto con l’asta, il neozelandese Hamish Kerr illuminerà il salto in alto, l’olandese Femke Bol impreziosirà i 400 ostacoli, lo statunitense Cordell Tinch illuminerà sui 110 ostacoli. Si attende una nuova stoccata del botswano Letsile Tebogo sui 200 metri, avvincenti anche i 5000 metri maschili, i 3000 siepi con il marocchino Soufiane El Bakkali e i 100 metri femminili con Julien Alfred da Saint Lucia e la giamaicana Tia Clayton.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa della Diamond League in programma questa sera a Monaco. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena (canale 204) a partire dalle ore 20.00; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play dalle ore 20.00; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE A MONACO OGGI

Venerdì 11 luglio

18.55 Getto del peso femminile

19.00 Salto con l’asta maschile

19.55 Salto in alto maschile

20.04 400 ostacoli femminile

20.15 400 metri femminile

20.23 800 metri maschile

20.33 110 ostacoli

20.35 Salto triplo maschile

20.43 1000 metri femminile

20.58 100 ostacoli

21.05 5000 metri maschile

21.27 200 metri maschile

21.34 3000 siepi maschile

21.52 100 metri femminile

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE A MONACO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 20.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 20.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle ore 21.25.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE MONACO

Venerdì 11 luglio

20.04 400 ostacoli femminile: Ayomide Folorunso

20.35 Salto triplo maschile: Andy Diaz

20.58 100 ostacoli: Giada Carmassi