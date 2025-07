LIVE Alcaraz-Fritz, Wimbledon 2025 in DIRETTA: semifinale a senso unico o l’americano stupirà?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida attesissima di semifinale a Wmbledon 2025 che vede di fronte Carlos ALCARAZ e Taylor FRITZ per designare il rivale del vincente della prima semifinale tra Djokovic e Sinner.

Lo spagnolo è andato in crescendo, come spesso gli capita, facendo paura al servizio (41 ace nelle ultime 2 partite). Dopo aver sudato sette camicie all’esordio contro Fabio Fognini e aver asciato un parziale anche contro Struff e Rublev in 3° turno e ottavi di finale, è andato via liscio come l’olio nei quarti contro il britannico Cameron Norrie. Quest’oggi si trova ad affrontare quello che realisticamente è il n.4 del mondo, ma che è ben lontano da Sinner, Djokovic e Alcaraz, quantomeno sulle superfici diverse dal cemento.

Prima semifinale della carriera in uno Slam diverso dagli US Open per l’americano, che si è trovato al primo turno forse il peggiore avversario possibile: Giovanni Mpetshi Perricard. Quest’ultimo è andato avanti 2-0, per poi trovarsi 5-1 davanti nel tie-break del 4° set. Superato quello scoglio, Fritz ha potuto iniziare il suo torneo: al 2° turno un altro temibilissimo giocatore (Gabriel Diallo) e altri 5 set. Poi, l’americano ha potuto esercitare il suo status fino alla semifinale!

Precedenti 2-0 per il campione in carica. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della semifinale di Wimbledon 2025 tra Carlos ALCARAZ e Taylor FRITZ. Si gioca alle 14:30, poi Sinner-Djokovic! Vi aspettiamo!