Simone Vagnozzi dedica un messaggio a Jannik Sinner: “Sicuro che dopo Parigi saresti diventato ancora più forte”

È il momento di godersi qualche giorno di stacco, dopo settimane piuttosto intense. Una chiusura gloriosa per Jannik Sinner e il suo staff a Londra, vista la vittoria di Wimbledon. La conquista del titolo dei Championships, battendo in finale Carlos Alcaraz, è la realizzazione di un sogno da parte del tennista altoatesino (n.1 del mondo) e anche di chi come Simone Vagnozzi ha la responsabilità di allenarlo e prepararlo nel migliore dei modi.

Il tecnico italiano, a questo proposito, ha dedicato un messaggio al suo giocatore: “È il sogno che avevo da bambino. Volevo vincerlo da giocatore, e poi l’ho vinto attraverso i tuoi colpi. Hai commosso e reso orgogliosi come me milioni di italiani e appassionati di tennis. Ieri hai scritto una pagina indelebile del nostro sport“, le sue parole su Instagram.

“Giorni così non valgono un trofeo, ma una vita intera di sacrifici, di momenti difficili, e tanto tanto lavoro per arrivare lì su. Fare il percorso con persone speciali e che stimo rende tutto questo possibile e bellissimo“, ha chiarito Vagnozzi.

E la chiusura, col riferimento a quando accaduto nell’atto conclusivo del Roland Garros e alla reazione di Sinner: “Ero sicuro che da quella partita saresti diventato più forte, e ieri l’hai dimostrato. Nel tennis. E fuori. Perché sei il numero 1, sei un campione, e sei un grande uomo“, ha concluso.

MESSAGGIO SU INSTAGRAM SIMONE VAGNOZZI