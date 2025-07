Jannik Sinner spezza la striscia vincente dello spagnolo a Wimbledon e si prende la rivincita di Parigi dopo 5 settimane. Non batteva Carlos Alcaraz da quasi 2 anni. Il n. 1 del mondo scrive la storia: è il primo italiano a vincere il titolo nel torneo più prestigioso del tennis! Seguiteci in diretta su TennisMania alle 8:15 per analisi e commenti! #Sinner #Wimbledon #Tennis #Alcaraz #TennisMania #Wimbledon2025 #JannikSinner