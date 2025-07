Sinner-Alcaraz vola su Tv8 e Sky: boom di telespettatori e share elevato per la finale di Wimbledon

Sono stati rilasciati i dati d’ascolto della finale di Wimbledon 2025, che ha visto Jannik Sinner battere Carlos Alcaraz e dare all’Italia il primo trionfo ai Championships nella storia del tennis italiano in fatto di singolare maschile, il secondo di un qualunque professionista tricolore dopo Sara Errani e Roberta Vinci in doppio nel 2014.

La finale è stata vista da 4.028.000 spettatori su Tv8, per un’audience del 29,7% che è sostanzialmente da record per eventi che non hanno connotazione calcistica. E diventa anche il match più visto in chiaro extra-Rai, superando la finale del Roland Garros tra i due stessi protagonisti di ieri (3.612.000 telespettatori sul Nove, tarati però su cinque ore e mezza che sono un arco di tempo enorme per la tv). Con la total audience (dunque considerando tutti i dispositivi) si arriva a 4.184.000, il che rende la finale l’evento televisivo più visto dell’intera giornata in chiaro. Registrato anche il 9,6% di share per il post match, con un dato di 1.640.000.

A questi vanno aggiunti coloro che erano collegati su Sky, che ha trasmesso il match su ben tre canali: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K. Sommandoli, e aggiungendo ai 922.000 di Sky Sport Uno i 720.000 degli altri due canali, si arriva a quota 1.642.000, il che porta il dato totale a non meno di 5.826.000. Tradotto: oltre il 41% di share totale, cioè 4 tv su 10 collegate su Sinner-Alcaraz e quarto match più visto della storia italiana da quando l’Auditel rileva i dati (1987). All’atto pratico, solo le partite giocate in Italia (Torino e Roma) e con copertura Rai hanno visto dati superiori. Inoltre, superato il record di sempre di Sky Sport, che apparteneva alla finale tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic sempre di Wimbledon, nel 2021. Tornando a Sinner-Alcaraz, sono state registrate punte di almeno 6,5 milioni per l’ultima mezz’ora.

In Spagna, invece, sono stati 608.000 i telespettatori su Movistar+, per un 7,4% di share. Va ricordato che nel Paese iberico l’ultimo atto è stato trasmesso soltanto a pagamento, senza dunque una controparte in chiaro come accaduto nel nostro Paese.