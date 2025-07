Pallanuoto, Mondiali 2025: risultati 20 luglio. Fuori anche la Croazia, avanza spedita la Spagna

Si entra in zona medaglia ai Mondiali senior 2025 di pallanuoto maschile: a Singapore vanno in scena i quarti di finale, amari per il Settebello, sconfitto dalla Grecia, che si impone con un netto 11-17. Per gli ellenici in semifinale ci sarà la Spagna, che annichilisce il Montenegro, battuto con un nettissimo 14-5.

Nella parte bassa del tabellone cadono anche gli Stati Uniti, sconfitti con un parziale abbastanza largo dalla Serbia, vittoriosa per 9-14. Non ci sarà il derby balcanico in semifinale: la Croazia viene eliminata dall’Ungheria, che scava il solco decisivo nel secondo quarto e poi va a vincere per 12-18.

Nelle semifinali per il 9° posto, invece, il Giappone doppia il Brasile, sconfitto per 22-11, mentre la Romania piega il Canada, battuto per 18-12. Definiti i primi piazzamenti: nella sfida per il 13° posto l’Australia regola la Cina per 16-9, infine nella finale per il 15° posto i padroni di casa di Singapore superano di misura il Sudafrica, battuto per 14-13.

RISULTATI MONDIALI PALLANUOTO 2025

Domenica 20 luglio

03.00 PALLANUOTO – Finale 15° posto perd. 25-perd. 26 Sudafrica-Singapore 13-14

04.35 PALLANUOTO – Finale 13° posto vinc. 25-vinc. 26 Australia-Cina 16-9

06.10 PALLANUOTO – Semifinali 9° posto perd. 27-perd. 29 (33) Giappone-Brasile 22-11

07.45 PALLANUOTO – Semifinali 9° posto perd. 28-perd. 30 (34) Romania-Canada 18-12

10.00 PALLANUOTO – Quarti di finale 1A-vinc. 29 (35) Italia-Grecia 11-17

11.35 PALLANUOTO – Quarti di finale 1B-vinc. 30 (36) Spagna-Montenegro 14-5

13.10 PALLANUOTO – Quarti di finale 1C-vinc. 27 (37) Stati Uniti-Serbia 9-14

14.45 PALLANUOTO – Quarti di finale 1D-vinc. 28 (38) Croazia-Ungheria 12-18

CALENDARIO SECONDA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

Martedì 22 luglio

03.00 PALLANUOTO – Finale 11° posto perd. 33-perd. 34 Brasile-Canada

04.35 PALLANUOTO – Finale 9° posto vinc. 33-vinc. 34 Giappone-Romania

10.00 PALLANUOTO – Semifinali 5° posto perd. 35-perd. 36 (41) Italia-Montenegro

11.35 PALLANUOTO – Semifinali vinc. 35-vinc. 36 (43) Grecia-Spagna

14.00 PALLANUOTO – Semifinali 5° posto perd. 37-perd. 38 (42) Stati Uniti-Croazia

15.35 PALLANUOTO – Semifinali vinc. 37-vinc. 38 (44) Serbia-Ungheria

Giovedì 24 luglio

10.00 PALLANUOTO – Finale 7° posto perd. 41-perd. 42

11.35 PALLANUOTO – Finale 3° posto perd. 43-perd. 44

14.00 PALLANUOTO – Finale 5° posto vinc. 41-vinc. 42

15.35 PALLANUOTO – Finale vinc. 43-vinc. 44