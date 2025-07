Pallanuoto, un Settebello inguardabile viene umiliato dalla Grecia. Decisiva la follia di Iocchi Gratta

Doveva essere l’appuntamento del riscatto dopo la bruttissima delusione olimpica di Parigi 2024, invece i Mondiali di pallanuoto 2025 in quel di Singapore portano fuori un’altra batosta per il Settebello. La Nazionale italiana maschile viene eliminata, come accaduto con le donne ieri, prematuramente, ai quarti di finale: fatale la sconfitta per 11-17 con la Grecia. Non è tanto la battuta d’arresto, ma una prestazione tra le peggiori degli ultimi quindici anni per gli azzurri.

Praticamente la partita si decide in un primo quarto terribile per la squadra di Sandro Campagna. Gli azzurri dopo pochi minuti sono già sotto 3-1, ma poi arriva un episodio clamoroso: Iocchi Gratta colpisce Argyropoulos con una ginocchiata, è gioco violento che viene visto dagli arbitri al VAR. 4′ di espulsione e rigore. La Grecia ne approfitta e trova uno strappo che praticamente mette fine al match: 6-1 nei primi otto minuti. La prima metà di gara vede gli azzurri praticamente fuori dall’incontro, con gli ellenici che allungano ancora e volano addirittura su un umiliante +8, con Bruni (miglior marcatore azzurro con tre reti) che accorcia le distanze al -7 all’intervallo lungo.

Sull’incontro c’è poco da dire successivamente. Gli azzurri ci provano, ma il distacco è troppo ampio anche per poter provare a sognare una rimonta (addirittura Campagna si gioca la carta dei sette giocatori di movimento sul finale). Facce tristi per tutto il gruppo azzurro a fine partita, una sconfitta che può influire per il futuro di questo gruppo, già segnato dalle vicende a Cinque Cerchi.

Italia-Grecia 11-17

Italia: Nicosia , Di Fulvio 2, Damonte 1, Cannella 1, Ferrero , Gianazza , Condemi , Presciutti , Bruni 3, Di Somma 2, Velotto , Baggi Necchi , Cassia 2, Iocchi Gratta . All. Campagna

Grecia: Tzortzatos , Genidounias 2, Skoumpakis 1, Gkiouvetsis , Argyropoulos Kanakakis 4, Chalyvopoulos 3, Gkillas 1, Kalogeropoulos 2, Alafragkis , Kakaris 1, Nikolaidis 2, Papanikolaou , Andreadis , Pouros 1. All. Vlachos

Arbitri: Margeta (Slo), Franulovic (Cro)

Note

Parziali: 1-6 1-3 4-4 5-4 Usciti per limite di falli Papanikolaou (G) a 2’52 del terzo tempo, Genidounias (G) a 5’58 del terzo tempo, Presciutti (I) a 1’55 del quarto tempo e Skoumpakis (G) a 2’44 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 5/12 + un rigore e Grecia 7/10 + 3 rigori. Espulso per gioco violento Iocchi Gratta (I) a 6’08 del primo tempo. In porta Nicosia (I) e Tzortzatos (G). Nicosia (I) para un rigore ad Argyropoulos Kanakakis a 3’05 del primo tempo. Baggi Necchi (I) subentra a Nicosia a 3’07 del terzo tempo, Nicosia (I) subentra a Baggi Necchi a 1’57 del quarto tempo. In tribuna Del Basso