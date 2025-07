Pallanuoto femminile, il cammino del Setterosa ai Mondiali inizia contro la Nuova Zelanda

Il percorso del Setterosa ai Mondiali 2025 di pallanuoto femminile inizierà venerdì 11 luglio alle ore 11.35 italiane: a Singapore le azzurre esordiranno nel Girone A contro la Nuova Zelanda in un match da vincere ad ogni costo per poi andare a giocarsi il primato contro l’Australia.

Si tratta però di un match che non andrà sottovalutato, sebbene le oceaniche negli ultimi incroci non abbiano creato particolari grattacapi alle azzurre, venendo sempre sconfitte in maniera sistematica e con passivi alquanto ampi dall’Italia.

Ai Mondiali 2023 il Setterosa doppiò le oceaniche, sconfiggendole per 14-7, mentre appena un mese prima, nella World Cup 2023 le azzurre rifilarono 10 gol di scarto alle avversarie, sconfitte per 17-7. In quella che era la World League, nel 2022, l’Italia vinse 13-5, mentre alle Olimpiadi di Rio 2016 la sfida terminò 12-3.