LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cerasuolo e Martinenghi all’attacco, torna D’Ambrosio nei 100 sl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. L’Italia ha iniziato benissimo l’appuntamento iridato con cinque medaglie, l’argento della 4×100 stile libero e di Martinenghi, di Quadarella nei 1500 sl e di Ceccon nei 100 dorso e il bronzo di Ceccon nei 50 farfalla, e tredici posti in finale conquistati.

L’Italia continua a sognare, la quinta giornata può accendere nuove speranze. A Singapore si torna in vasca con il cuore che batte forte per gli azzurri e le azzurre. Gli occhi sono puntati su Sara Curtis, diciottenne piemontese che sfida le regine mondiali nei 100 stile libero: nella gara più iconica, l’Italia ritrova una nuova stella pronta a brillare tra le grandi. Thomas Ceccon, fuoriclasse poliedrico, cerca un altro colpo da maestro nei 200 dorso, mentre Francesca Fangio tenta l’impresa nei 200 rana, contro le giganti Douglass e Chikunova. E poi ci sono Christian Mantegazza e Nicolò Martinenghi, a caccia di una finale nei 200 rana maschili. A chiudere il programma, la staffetta 4×200 stile libero femminile, dove le azzurre inseguono un sogno: quello di entrare tra le magnifiche otto del mondo.

La gara regina in rosa si annuncia più aperta che mai. Ai Mondiali di Singapore 2025, i 100 stile libero femminili arrivano orfani di metà delle finaliste olimpiche e di sei delle otto protagoniste di Fukuoka 2023. Il palcoscenico è quindi pronto per una nuova protagonista. La statunitense Torri Huske parte da favorita grazie al miglior tempo stagionale (52”43), ma è insidiata dalla connazionale Gretchen Walsh, dall’australiana Mollie O’Callaghan e dalla campionessa mondiale in carica Marrit Steenbergen, pronta al bis. Attenzione all’Italia: Sara Curtis, classe 2006, ha firmato un 53”01 ai tricolori ed è in grande ascesa. Possibili sorprese da Cina, Olanda e dalle outsider Klepikova e Seemanova. Una finale tutta da vivere, con il podio in bilico fino all’ultima bracciata. Hubert Kos va a caccia del tris iridato nei 200 dorso, ma dovrà guardarsi le spalle. Il campione del mondo e olimpico ungherese parte da secondo tempo stagionale (1’55”50) dietro all’americano Jack Aikins, che ha impressionato ai Trials USA con 1’54”25. L’altro statunitense Keaton Jones, quarto a Parigi, è tra i pretendenti al podio insieme allo svizzero Roman Mityukov, bronzo olimpico, e al greco Apostolos Siskos, secondo nel ranking 2025. Attesa anche per Thomas Ceccon, primatista mondiale dei 100 dorso, che con 1’55”71 ha firmato il personale. Occhio agli outsider: Märtens, Coetze, Morgan e Ndoye-Brouard. Gara aperta e ricca di talento, con un solo obiettivo: scendere sotto l’1’54.

Duello stellare nei 200 rana femminili ai Mondiali di Singapore tra Kate Douglass e Evgeniia Chikunova. L’americana, fresca campionessa olimpica con 2’19”24, sfida la primatista mondiale russa (2’17”55 nel 2023), prima nel ranking stagionale con 2’20”36. Dopo lo scontro diretto in vasca corta vinto da Douglass, sarà il primo confronto in lunga. Alle loro spalle, la britannica Angharad Evans (2’21”86) e l’altra statunitense Alex Walsh (2’22”45) guidano il gruppo delle pretendenti al podio. Speranze anche per l’azzurra Francesca Fangio, in un campo gara ricco di outsider. Il 200 rana maschile promette scintille ai Mondiali di Singapore, nonostante le assenze di campioni come Marchand, Stubblety-Cook e Fallon. Il cinese Qin Haiyang, primatista mondiale (2:05.48) e oro a Fukuoka 2023, cerca il riscatto dopo l’eliminazione olimpica. A contendergli il trono ci saranno i giapponesi Yamato Fukasawa (2:07.24) e Ippei Watanabe, oltre al connazionale Dong Zhihao, oro a Doha. Occhio all’olandese Caspar Corbeau e al giovane fenomeno Shin Ohashi, primatista mondiale junior (2:06.91) ma assente. Per l’Italia, chance per Christian Mantegazza (2:09.39) e Nicolò Martinenghi, che cerca conferme anche nei 200.

Sfida ad altissimo livello nella 4×200 stile libero femminile ai Mondiali di Singapore. L’Australia, orfana di Titmus, punta su Mollie O’Callaghan, oro olimpico e leader stagionale con 1:54.43, affiancata da Pallister, Perkins e una tra Webb e Casey. Gli Stati Uniti inseguono con Weinstein, Gemmell, Ledecky e una quarta da scegliere, forse Peplowski. Attenzione alla Cina con Liu e Li Bingjie, e al Canada, che spera di schierare Summer McIntosh, impegnata però anche nei 200 farfalla. In Europa è testa a testa tra Gran Bretagna e Ungheria, mentre Brasile, Nuova Zelanda e Italia sognano un colpo a sorpresa per entrare in finale. L’Italia proverà ad entrare in finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 4.00 con le batterie e si prosegue alle 13.00 con la sessione dedicata a semifinali e finali. Buon divertimento!