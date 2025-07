MX2, Laengenfelder vince gara-1 a Loket ed allunga in classifica. Quinto Adamo

Parte fortissimo Simon Laengenfelder in quel di Loket, circuito che ospita quest’oggi il GP della Cechia, quattordicesimo atto del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2. Il pilota tedesco si è infatti imposto nettamente in occasione di gara-1, racimolando punti preziosi in ottica classifica finale.

Il centauro in sella alla KTM è balzato in testa alla classifica fin dall’uscita del cancelletto, prendendo il comando delle operazioni alla prima curva e rimanendo avanti per tutta la durata della prova arrivando al traguardo in 33:58.976. A 0:16.549 si è invece accomodato al secondo posto Sacha Coenen (KTM), precedendo il francese della Kawasaki Mathis Valin, terzo a +0:21.341.

Prova in rimonta per Andrea Adamo (KTM), settimo nelle prime battute e quinto all’arrivo con uno scarto di 0:29.374 rispetto al primo della classe. Dietro di lui invece per un altro pretendente alla lotta al titolo, ovvero Kay de Wolf (Husqvarna), il quale si è accontentato della sesta piazza con uno scarto di 0:34.396. Da segnalare infine l’ottava posizione di Valerio Lata (Honda) con 0:34.396.

In virtù di quanto successo Laengenfelder è così salito in quota 643 punti. Adamo insegue con 593, mentre Kay de Wolf è terzo a 588. Gara-2 si correrà alle 16:10.