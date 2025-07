MXGP, Romain Febvre fa sua la Qualifying Race di Loket e manda un messaggio a Coenen

Il modo giusto per rispondere al rivale alla corsa al titolo. Romain Febvre, infatti, si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio della Cechia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2025, mandando un messaggio a Lucas Coenen che, ad ogni modo, ha chiuso immediatamente alle sue spalle.

Sul tracciato di Loket il pilota francese della Kawasaki ha preceduto il belga Lucas Coenen (KTM) per 2.5 secondi, mentre è terzo lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 5.4. Quarta posizione per l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) a 11.6, quinta per il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 20.0 mentre è sesto il nostro Andrea Bonacorsi (Fantic) a 23.3.

Chiude in settima posizione il belga Brent van Doninck (Honda) a 32.5, quindi in ottava lo svizzero Jeremy Seewer (Ducati) a 36.1, in nona lo svedese Isak Gifting (Yamaha) a 42.7, mentre completa la top10 il belga Jago Geerts (Yamaha) a 53.8. Chiude in 24a posizione Alessandro Valeri (Honda) a un giro, quindi 26 Emanuele Alberio (Gas Gas) con Mattia Guadagnini (Ducati) 31° e ultimo, subito out.

A questo punto la classifica generale vede al comando Romain Febvre con 637 punti contro i 621 di Lucas Coenen. La classe regina chiude il sabato in terra ceca e si concentra in vista della giornata di domani. Gara-1 prenderà il via alle ore 14.15, mentre la seconda manche scatterà alle ore 17.10.