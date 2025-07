MX2, grande Italia nella Qualifying Race di Loket. 2° Lata, 4° Adamo, ma vince Valin

Mathis Valin si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio della Cechia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale MX2 2025. Sul tracciato di Loket il pilota francese ha preso il comando delle operazioni sin dalle prime fasi e non ha più mollato la prima posizione, mentre alle sue spalle abbiamo assistito a due italiani protagonisti.

La Qualifying Race ha visto il successo del francese Mathis Valin (Kawasaki) con un margine di vantaggio di 6.5 secondi sul nostro Valerio Lata (Honda), mentre è terzo l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) a 8.5. Quarta posizione per un altro italiano, Andrea Adamo (KTM), a 9.5, quinta per il francese Thibault Benistant (Yamaha) a 12.9, mentre è sesto il tedesco Simon Laengenfelder (KTM) a 47.6.

Si ferma in settima posizione il ceco Julius Mikula (TM) a 1:08, quindi in ottava il belga Sacha Coenen (KTM) a 1:20, in nona l’olandese Jens Walvoort (KTM) a 1:26, mentre completa la top10 lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) a 1:33. Chiude 22° Davide Zampino (KTM) a un giro.

A questo punto la classifica generale vede al comando Simon Laengenfelder con 618 punti contro i 577 di Andrea Adamo ed i 573 di Kay de Wolf. La MX2 chiude il sabato in terra ceca e si concentra in vista della giornata di domani. Gara-1 prenderà il via alle ore 13.15, mentre la seconda manche scatterà alle ore 16.10.