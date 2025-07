Matteo Arnaldi vince in tre set contro Tristan Schoolkate e approda al terzo turno di Toronto

Vittoria per Matteo Arnaldi nel 2° turno del Masters1000 di Toronto (Canada). Il ligure (n.32 del seeding) si è imposto contro l’australiano Tristan Schoolkate (n.103 ATP) col punteggio di 6-3 3-6 6-3 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Un match in cui si sono visti pregi e difetti di Arnaldi, che nel terzo round giocherà contro il n.3 del mondo, Alexander Zverev.

Nel primo set l’andamento ha seguito il servizio fino a quando, nella fase calda, qualche l’australiano un po’ si è perso nella gestione dello scambio, favorendo l’azzurro. Molto abile, comunque il ligure, a togliere il tempo al rivale e a conquistare la frazione sullo score di 6-3.

Nel secondo set l’andamento è stato alquanto schizofrenico, con chance di break da una parte e dall’altra. Alla fine della fiera, lo strappo decisivo c’è stato a metà di questo parziale da parte di Schoolkate, bravo nel momento del bisogno a trovare concretezza nel proprio tennis.

Nel terzo set Matteo ha giocato in maniera molto più sciolta, essendo più fluido e andando avanti di due break. Contro-break concesso nel settimo game, ma nulla è cambiato. Un margine, comunque, che Arnaldi ha saputo gestire e la conclusione c’è stata sul 6-3. Leggendo le statistiche, sono arrivati ben 13 ace dell’azzurro, con però 8 doppi falli. Un dato da considerare, al pari dei 32 vincenti e 30 errori gratuiti.