ATP Washington 2025: Arnaldi lotta contro Fritz, ma cede in due set all’americano

Dopo Flavio Cobolli, anche Matteo Arnaldi saluta Washington. Nell’ATP 500 sul cemento americano, il tennista ligure è stato sconfitto in due set da Taylor Fritz con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco. Lo statunitense, testa di serie numero uno, si è dimostrato un ostacolo troppo complicato da superare per l’azzurro, che ha comunque offerto una buona prestazione, provando a restare attaccato al match fino all’ultimo game.

Fritz ha fatto decisamente la differenza con il servizio, chiudendo con 10 ace e soprattutto vincendo il 95% dei punti quando ha servito la prima (37/39) contro comunque un buon 76% da parte di Arnaldi. L’azzurro ha concluso anche con un vincente in più rispetto all’americano (25 contro 24), mentre gli errori non forzati dell’italiano sono stati 29 contro i 26 dell’americano.

Un inizio di partita decisamente equilibrato e dove si segue l’andamento dei turni di servizio. Nei primi sette game entrambi i tennisti non concedono palle break, ma è proprio l’ottavo gioco ad essere decisivo. Fritz si guadagna una palla break e riesce a sfruttarla immediatamente, complice l’errore di rovescio dell’azzurro. Il set se lo prende così l’americano per 6-3.

In avvio di secondo set Arnaldi soffre nei primi due turni di servizio, ma riesce a salvare una palla break nel primo game e poi addirittura cinque nel terzo game, recuperando da 0-40. La grande occasione per l’azzurro arriva nel quarto game, visto che si porta sullo 0-40, ma questa volta è Fritz a rimontare e salvarsi. Arnaldi risente dell’occasione persa e nel game successivo cede la battuta a Fritz, che si prende il break con una bella accelerazione di dritto. Il ligure comunque non molla e si procura una palla del controbreak nel decimo gioco, ma Fritz trova la prima al centro e poi va a chiudere sul 6-4, qualificandosi per i quarti di finale.