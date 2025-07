Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Pogacar su questi arrivi è imbattibile, ma occhio a Vingegaard

PAGELLE SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Tadej Pogacar, voto 10: su questo genere di arrivi, come ha già dimostrato qualche giorno fa, non c’è storia. La sua squadra lo mette in posizione perfetta, lui completa l’opera, gestendo diversamente rispetto magari ad altre situazioni. Non attacca sulla prima rampa, attende lo sprint finale e lì veramente domina senza neanche dover esagerare. Vittoria 101, Maglia Gialla nuovamente sulle spalle, altri secondi guadagnati.

Jonas Vingegaard, voto 8: occhio a darlo per vinto. La delusione della cronometro è già alle spalle, il danese è brillante e continua a dimostrarlo. Oggi non arriva troppo lontano dal suo rivale. L’attesa è tutta per le grandi montagne, dove potrebbe veramente provare a far saltare il banco.

Oscar Onley, voto 7,5: il giovane britannico continua a dimostrare di essere in un grandissimo stato di forma e, soprattutto, di avere tutte le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante in un Grande Giro. Terzo posto dietro a due extraterrestri.

Felix Gall, voto 7: molto incostante, così come accaduto spesso nella sua carriera. Oggi la performance è eccellente e chiude quarto.

Remco Evenepoel, voto 6: ci prova a fare il passo in salita, anche se senza attaccare. Nel momento decisivo il belga però si defila e perde il passo dei due rivali per la conquista del Tour.

Primoz Roglic, voto 5: anche oggi in difficoltà. Supportato da Lipowitz (anche per lui secondi importanti persi) cede altri 21” ai rivali negli ultimi due chilometri.