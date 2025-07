LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cronometro lunga, duello vero tra Pogacar e Vingegaard! Evenepoel può guadagnare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Tour de France 2025. Prima giornata veramente importante ai fini della classifica generale di questa Grande Boucle. Quest’oggi va in scena la prima cronometro di quest’edizione: i corridori si daranno battaglia in una prova contro il tempo di 33 km tutti svolti nei dintorni di Caen.

Quella odierna sarà una cronometro perfetta per gli specialisti. Il percorso di questa prova contro il tempo è quasi totalmente piatto con una leggera salita posta nei primi chilometri. Lungo il percorso ci saranno tre rilevamenti cronometrici posti rispettivamente a 8.2 km, 16.4 km e 24.8 km.

Il favorito indiscusso di questa prova è il campione olimpico Remco Evenepoel (Soudal Quick Step). Il ritiro di Filippo Ganna nella prima tappa sembra facilitato i compiti per il belga che però dovrà fare attenzione ad alcune mine vaganti tra cui Wout Van Aert e Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a bike).

In ottica generale il vincitore di Parigi 2024 potrà sfruttare questa lunga cronometro per guadagnare secondi preziosi su Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) e Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a bike). Entrambi proveranno a limitare i danni sfruttando l’ottima condizione dimostrata in questi primi giorni.

La cronometro di Caen inizierà alle 13.05, orario di partenza di Yevgeniy Fedorov. Alle 16.36 si entrerà nel vivo con la partenza di Primoz Roglic, primo big al via, mentre l’ultimo atleta a partire sarà Mathieu Van der Poel che scatterà alle 17.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Tour de France 2025 con aggiornamento minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!