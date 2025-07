Tour de France 2025, Tadej Pogacar: “Vincere oggi con questa maglia è stato speciale, domani ci attende un test importante”

Si conclude con la centesima vittoria in carriera di Tadej Pogacar la quarta tappa del Tour de France 2025. La frazione, partita da Amiens Métropole e terminata a Rouen dopo 174 chilometri, è esplosa sull’ultimo GPM di giornata, la Rampe Saint-Hilaire, con il campione del mondo che ha alzato il ritmo, portandosi dietro Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).

Il duo al comando si è infine rialzato ed ha permesso al gruppetto inseguitore di riportarsi sotto. È stata quindi la maglia gialla di Mathieu Van der Poel a lanciare la volata ma l’olandese, nei metri finali, è stato bruciato dalla velocità del fuoriclasse sloveno che lo raggiunge, grazie agli abbuoni, in testa alla classifica generale. Van der Poel però mantiene la maglia gialla in virtù dei migliori piazzamenti. Terzo all’arrivo un ottimo Jonas Vingegaard.

Ai microfoni ufficiali del Tour de France, al termine della tappa, Tadej Pogacar ha dichiarato: “Penso che oggi tutti eravamo al limite, abbiamo cercato di andare all’attacco sull’ultima salita, la più dura. Vingegaard è riuscito a seguirmi e poi ci siamo ricompattati. Almeida ha fatto un lavoro davvero fantastico per pilotarmi davanti anche quando c’erano altri che provavano ad attaccare”.

“Il lavoro della squadra è stato incredibile, sono così orgoglioso di loro. Firmare in questo modo la vittoria numero 100 della mia carriera, al Tour de France e con questa maglia, è davvero speciale. Oggi abbiamo visto tanti corridori forti nel finale, tutti eravamo la limite, non sai fino all’ultimo cosa può succedere. Domani sarà un test importante, ma per me vincere oggi con questa maglia è stato fantastico. È chiaro che noi puntiamo alla maglia gialla”, ha poi concluso il corridore dell’UAE Team Emirates XRG.