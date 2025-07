LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar raggiunge quota 100! Van der Poel e Vingegaard sconfitti in volata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.37 Questa la classifica generale aggiornata:

1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 16:46:00

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates – XRG ,,

3 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 0:08

4 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 0:19

5 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 0:26

6 MAS Enric Movistar Team 0:48

7 ONLEY Oscar Team Picnic PostNL 0:55

8 ALMEIDA João UAE Team Emirates – XRG ,,

9 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 0:58

10 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 1:02

17.35 Mathieu Van der Poel mantiene la maglia gialla nonostante abbia lo stesso tempo di Pogacar. L’olandese resta in vetta alla generale grazie ai migliori piazzamenti.

17.34 Questo l’attacco di Tadej Pogacar sulla Rampe Saint Hilaire:

@TamauPogi attacks on the rampe Saint-Hilaire! Only Jonas Vingegaard follows him! The duel is on! @TamauPogi attaque dans la rampe Saint-Hilaire ! Seul Jonas Vingegaard le suit ! Le duel est lancé !#TDF2025 pic.twitter.com/SytodWGQop — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2025

17.33 Bellissima immagine di ciclismo. Victor Campenaerts e Tim Wellens tagliano insieme il traguardo con il corridore della Team Visma | Lease a bike che indica la magia a pois. Un bel gesto di sport tra due amici che, in questa corsa, sono grandi rivali.

17.32 Il primo italiano al traguardo è Simone Velasco. L’azzurro ha chiuso in trentaseiesima posizione con un distacco di 54″ da Pogacar.

17.31 Questa la top 10 della quarta tappa del Tour de France 2025:

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates – XRG 3:50:29

2 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 0:00

3 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 0:00

4 ONLEY Oscar Team Picnic PostNL 0:00

5 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 0:00

6 ALMEIDA João UAE Team Emirates – XRG 0:00

7 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 0:03

8 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 0:03

9 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 0:07

10 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 0:10

17.29 Quest’oggi abbiamo assistito al primo confronto tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Lo sloveno ha attaccato sulla Rampe Saint Hilaire ma il danese ha risposto presente.

17.27 Il campione del mondo voleva questa vittoria e se l’è presa con una volata strepitosa. Lavoro eccezionale di tutta la UAE Team Emirates – XRG che si è spesa fino alla fine per il proprio capitano.

17.26 TADEEEEEJ POGACAAAAR!!! Centesima vittoria dello sloveno che batte in volata Van der Poel.

17.26 Van der Poel lancia la volata, reagisce Pogacar.

17.26 Ripreso Jorgenson. 300 metri all’arrivo.

17.25 Almeida prova a chiudere il buco di un paio di metri con Jorgenson. Van der Poel prende la ruota del portoghese, Pogacar si incolla alla maglia gialla.

17.25 FLAMME ROUGE!

17.25 Rientra Jorgenson che tira dritto e prova a fare il vuoto.

17.25 Ricordiamo che l’arrivo è posto su una strada in salita con la pendenza al 6%

17.24 Attacco di Evenepoel che prova ad anticipare. Risponde subito Almeida.

17.24 Sull’attacco di Pogacar si è staccato Roglic che ora è segnalato a 20″. Lo sloveno ha perso tantissimo terreno in pochi metri

17.23 In testa al gruppo si mette Joao Almeida che tiene alta l’andatura.

17.22 Accelera Jorgenson, lo segue subito Pogacar. Il campione del mondo vuole conquistare la centesima vittoria della carriera.

17.22 Pogacar chiede il cambio a Vingegaard che collabora. Evenepoel dimostra tutte le proprie capacità da cronoman e traina il gruppetto.

17.21 5 chilometri all’arrivo! In gruppo tira Remco Evenepoel. La distanza dai due di testa è di 15″.

17.20 Ritorna sotto Vingegaard proprio sul GPM.

17.20 Rilancia il campione del mondo, perde qualche metro Vingegaard che potrebbe aver sbagliato qualcosa nel cambiare il rapporto.

17.19 ATTACCA POGACAR!!! Risponde subito Vingegaard, perde qualche metro Van der Poel

17.19 Inizia la parte più dura della rampa.

17.19 Narvaez si porta in testa, con Almeida e Pogacar. Alla sua ruota c’è Van der Poel

17.18 Inizia la Rampe Saint Hilaire. Ricordiamo che la pendenza arriva anche al 15%.

17.18 Si sposta Campenaerts. Tocca ora a Benoot.

17.18 Risale Narvaez che si porta dietro Pogacar.

17.18 Van der Poel si mette a ruota di Van Aert.

17.17 Il gruppo è in fila indiana con il treno della Team Visma | Lease a bike. Il lavoro di Campenaerts in discesa ha ridotto il gruppo ad una quarantina di corridori

17.16 Mancano un paio di chilometri alla Rampe Saint Hilaire (800 metri al 9.4%)

17.14 10 chilometri all’arrivo!

17.13 Van Aert è in quarta posizione. La Team Visma | Lease a bike potrebbe correre per il belga quest’oggi

17.13 Grande accelerazione di Campenaerts che porta in testa il trenino della Team Visma | Lease a bike.

17.12 Risale posizioni Almeida. La UAE Team Emirates – XRG sembra fare sul serio quest’oggi. Vedremo se Pogacar ripagherà tutto il lavoro con un attacco sulla rampa finale.

17.11 Wellens passa in prima posizione sulla Cote de la Grand’Mare e conquista un altro punticino per la maglia a pois.

17.11 Alza il ritmo Wellens! La strada è al 5% ma la velocità è di 33 km/h.

17.10 A ruota di Pogacar c’è Narvaez, seguito da Vingegaard.

17.10 Si sposta Sivakov. Tocca ora alla maglia pois con alla sua ruota Pogacar

17.09 Continua il lavoro di Sivakov con Wellens alle sue spalle. Si stacca definitivamente Alaphilippe

17.08 Inizia la Cote de la Grand’Mare (1.8 km al 4.8%)

17.07 Il gruppo è ancora abbastanza compatto con anche alcuni velocisti come Kaden Groves.

17.04 Perde qualche metro Alaphilippe che è stato costretto ad un grande sforzo per rientrare in gruppo dopo la foratura. L’alta andatura della UAE non ha dato la possibilità al francese di respirare e recuperare.

17.03 In testa al gruppo si mette la UAE Team Emirates – XRG.

17.01 Johannessen passa in prima posizione sul GPM e conquista la salita di quarta categoria

17.00 20 chilometri all’arrivo! Inizia la Cote de Bonsecours – Stele Jean Robic

17.00 Si alza sui pedali Alaphilippe per recuperare posizioni. Quanto ha speso il francese per riuscire a rientrare.

16.59 Ripreso Lenny Martinez. Il gruppo maglia gialla rappresenta la testa della corsa.

16.59 Alaphilippe dovrebbe essere riuscito a rientrare nella prima parte del gruppo.

16.58 Questo il passaggio di Lenny Martinez sulla Cote de Belbeuf:

⛰️ @lennymrtz1 goes solo and crests the côte de Belbeuf (Cat 3) in the lead. Behind @Tim_Wellens scores 1 point for the @maillotapois. ⛰️ @lennymrtz1 insiste en solitaire et passe en tête au sommet de la côte de Belbeuf (Cat 3). Derrière @Tim_Wellens vient marquer 1… pic.twitter.com/2HsXzPumxb — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2025

16.57 In testa al gruppo c’è ora la Movistar Team con Enric Mas in terza posizione. Continuano gli ondeggiamenti in gruppo a causa dei tanti spartitraffico.

16.56 Sono caduti una decina di corridori. A causare il problema è stato un restringimento della strada con un corridore che ha frenato troppo tardi portando a terra gli altri.

16.56 Caduta in gruppo, coinvolto Harold Tejada (XDS Astana Team)

16.56 Martinez ha 15″ di vantaggio sul gruppo. L’obiettivo del francese è quello di arrivare almeno alla prossima Cote per rosicchiare un altro punticino nella corsa alla maglia a pois.

16.55 Mancano circa cinque chilometri alla prossima salita, la Cote de Bonsecours – Stele Jean Robic (900 metri al 7.2%)

16.53 Questa la classifica della maglia a pois:

1 WELLENS Tim 4

2 POGAČAR Tadej 3

3 MARTINEZ Lenny 2

4 THOMAS Benjamin 2

5 VINGEGAARD Jonas 2

16.52 Scollina ora Alaphilippe che non è ancora riuscito a rientrare sulla testa del gruppo.

16.52 Wellens passa in seconda posizione sul traguardo e conquista un punticino.

16.51 Martinez vince la Cote de Belbeuf e conquista 2 punti per la maglia a pois.

16.51 Il gruppo riprende Abrahamsen.

16.51 Sivakov al lavoro in testa al gruppo. Compatto il trenino della UAE con la maglia a pois di Wellens e quella di campione del mondo di Pogacar.

16.50 500 metri al GPM. Martinez ha preso 10 secondi su Abrahamsen e 15″ sul gruppo che ha ripreso gli altri due fuggitivi

16.49 Rientra nella coda del gruppo Alaphilippe. La strada è molto stretta e non sarà facile per il francese scalare le posizioni in questo frangente.

16.48 Parte subito Lenny Martinez che prova ad avvantaggiarsi sul gruppo. Benissimo nelle prime posizioni sia la UAE Team Emirates – XRG che la Team Visma | Lease a bike.

16.48 Inizia la Cote de Belbeuf (1.3 km al 9.1% di pendenza media). I quattro fuggitivi prendono la salita con 10″ di vantaggio.

16.47 Queste le posizioni al traguardo volante di Saint Adrien:

1 ABRAHAMSEN Jonas 20

2 ASGREEN Kasper 17

3 MARTINEZ Lenny 15

4 GACHIGNARD Thomas 13

5 MILAN Jonathan 11

6 GIRMAY Biniam 10

7 MERLIER Tim 9

8 TURGIS Anthony 8

9 CONSONNI Simone 7

10 DRIZNERS Jarrad 6

11 VAN MOER Brent 5

12 BERCKMOES Jenno 4

13 PAGE Hugo 3

14 STANNARD Robert 2

15 BUITRAGO Santiago 1

16.46 In gruppo Milan domina la volata davanti a Girmay e Merlier. Obiettivo di giornata raggiunto per la maglia verde.

16.45 Tutto semplice per Abrahamsen che anticipa la volata con uno scatto e passa per primo allo sprint intermedio

16.45 Manca un chilometro allo sprint intermedio che metterà in palio 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ed 1 punti

16.44 Tantissimo tempo perso per Alaphilippe con il meccanico che prima ha provato a sostituire la ruota posteriore e poi ha deciso di optare per un cambio bici. IL francese è segnalato a 1′ 50″ dalla testa ed a 1′ 15″ dal gruppo.

16.44 Foratura per Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team). Brutto momento per avere un problema meccanico vista la grande velocità del gruppo, il quale si sta avvicinando allo sprint intermedio.

16.43 Scende sotto il minuto il vantaggio dei quattro fuggitivi.

16.40 Sono trascorse poco più di 3 ore di corsa. La velocità media è di 45.1 km/h.

16.37 Mancano una decina di chilometri allo sprint intermedio di Saint Adrien. I quattro fuggitivi dovrebbero riuscire a resistere e passare in testa anche al traguardo volante.

16.34 40 chilometri all’arrivo!

16.31 I quattro fuggitivi hanno un vantaggio di 1′ 10″ sul gruppo.

16.28 Ufficiale! A vincere il GPM è Asgreen che si aggiudica l’unico punto in palio in cima alla Cote Jacques Anquetil.

16.27 Asgreen dovrebbe essere riuscito a resistere al rientro di Lenny Martinez, che ha superato il corridore della EF un attimo dopo il traguardo

16.27 A 300 metri da GPM Asgreen prova ad anticipare e lancia la volata.

16.25 Rientra anche Gachignard. Poco comprensibile l’attacco di Lenny Martinez che è scattato a 2 km dalla vetta della Cote su una strada con pendenze assolutamente pedalabili.

16.25 Abrahamsen non dà cambi. Rientra Asgreen.

16.24 L’unico corridore a restare con il francese è Abrahamsen.

16.23 Attacco di Lenny Martinez!!

16.22 Caduta in coda al gruppo di Cees Bol (XDS Astana Team). Nelle posizioni centrali un corridore ha leggermente sbandato creando una sorta di onda verso la sinistra con Bol che ne ha pagato le conseguenze.

16.22 Inizia la Cote Jacques Anquetil (3.6 km al 3.4% di pendenza media).

16.21 La Tudor Pro Cycling Team è nelle prime posizioni del gruppo con Julian Alaphilippe.

16.20 50 chilometri all’arrivo!

16.19 Attenzione perché sono diversi gli spartitraffico “bassi” da qui fino all’arrivo. Questo potrebbe essere un’insidia maggiore per i corridori.

16.17 Caduta in fondo al gruppo a causa anche di uno spartitraffico al centro della strada. Coinvolti nella caduta Fedorov, Vercher e Kuss.

16.15 Reazione dei quattro fuggitivi che tornano a guadagnare. Il vantaggio dei quattro fuggitivi è tornato a 1′ 40″

16.12 Questa la classifica generale dopo la terza frazione:

1 Van der Poel Mathieu Alpecin – Deceuninck 12:55:37

2 Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 0:04

3 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 0:06

4 Vauquelin Kévin Arkéa – B&B Hotels 0:10

5 Jorgenson MatteoTeam Visma | Lease a Bike 0:10

6 Mas Enric Movistar Team 0:10

7 Blackmore Joseph Israel – Premier Tech 0:41

8 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 0:41

9 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 0:41

10 Buchmann Emanuel Cofidis 0:49

16.09 60 km all’arrivo!

16.06 Per i fuggitivi sarà complicato arrivare anche solo alla prima Cote di giornata. Alla salita di Jacques Anquetil, ascesa di quarta categoria, mancano una quindicina di chilometri.

16.03 Il gruppo sta guadagnando molto in questa fase di corsa. Il vantaggio dei quattro fuggitivi è sceso a 1′ 25″.

16.00 Problema meccanico per Calos Rodriguez (Ineos Grenadiers).

15.57 I corridori stanno attraversando un tratto di strada al 7% di pendenza.

15.55 Mancano 70 chilometri alla conclusione.

15.52 Ricordiamo i nomi dei quattro corridori che compongono la testa della corsa: Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Thomas Gachignard (Team TotalEnergies) e Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost).

15.49 Questa la classifica della maglia verde alla partenza di questa tappa:

1 Milan Jonathan Lidl – Trek 81

2 Girmay Biniam Intermarché – Wanty 77

3 Merlier Tim Soudal Quick-Step 63

4 Van der Poel Mathieu Alpecin – Deceuninck 50

5 Turgis Anthony Team TotalEnergies 49

6 Wærenskjold Søren Uno-X Mobility 46

7 Penhoët Paul Groupama – FDJ 43

8 Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 30

9 Groves Kaden Alpecin – Deceuninck 27

10 Fedorov Yevgeniy XDS Astana Team 20

15.46 Tra meno di 50 chilometri i corridori affronteranno lo sprint intermedio di Saint Adrien. Per Jonathan Milan sarà un’occasione importante per guadagnare qualche altro punticino e consolidare la maglia verde.

15.43 La Grande Boucle è arrivata in Normandia:

Don’t forget to vote for your combative rider of the day on https://t.co/oDAjD8x2oO! ️ Votez pour votre combatif du jour sur https://t.co/oDAjD8x2oO !#TDF2025 l @century21fr pic.twitter.com/9xeQDazQgQ — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2025

15.40 80 chilometri all’arrivo!

15.37 Mathieu Van der Poel cerca la doppietta. L’olandese proverà a bissare il successo di domenica e trionfare con indosso la maglia gialla.

15.34 In questa fase tornano a guadagnare qualche secondo i quattro fuggitivi. Il loro vantaggio è ora di 2′ 05″

15.31 Mancano circa quaranta chilometri alla Cote Jacques Anquetil (3.6 km al 3.4%), primo GPM di giornata

15:28 Siamo a 90 chilometri dal traguardo.

15:26 Sono in quattro al comando della corsa: Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Thomas Gachignard (Team TotalEnergies) e Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost).

15:23 La velocità media aggiornata è di 44,2 km/h.

15:20 Il vantaggio dei quattro al comando scende ad 1’54”.

15:16 Il danese Kasper Asgren della EF Education – EasyPost vanta 14 vittorie nella sua carriera da professionista.

15:13 La corsa non è ancora entrata nel vivo. Il gruppo tiene sotto controllo l’azione dei fuggitivi.

15:10 Poco più di cento chilometri alla fine della corsa.

15:07 La UAE Team Emirates-XRG è la squadra più internazionale alla partenza del Tour 2025 con otto atleti provenienti da altrettante nazioni diverse.

15:04 La Team Visma | Lease a Bike ha vinto, fino ad ora, 72 tappe al Tour de France.

15:01 Stabile il vantaggio dei fuggitivi. Il gruppo insegue a 2’04”.

14:58 Il francese Emilien Jeannière della Team TotalEnergies richiede l’intervento della macchina dell’assistenza medica.

14:55 In caso di vittoria odierna, Tadej Pogacar della UAE Team Emirates-XRG festeggerebbe la centesima vittoria da professionista.

14:52 Con un successo nell’attuale edizione del Tour l’australiano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck entrerebbe nel club dei corridori che hanno vinto almeno una tappa nei tre grandi giri.

14:49 Siamo a 120 chilometri dal traguardo.

14:46 La Alpecin – Deceuninck sta tirando il gruppo.

14:43 Il finale di corsa sembra disegnato per lo scontro tra gli uomini di classifica. Assisteremo al nuovo scontro van der Poel-Pogacar?

14:40 Il francese Thomas Gachignard della Team TotalEnergies ha già trascorso 642 chilometri all’attacco da inizio stagione.

14:37 Il vantaggio dei quattro battistrada sul gruppo è di 2’05”.

14:34 La prima salita di giornata sarà la Cote Jacques Anquetil, quarta categoria di 3,6 chilometri al 3,6% di pendenza media.

14:31 La velocità media aggiornata è di 31 km/h.

14.28 Ricordiamo i fuggitivi: Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Thomas Gachignard (Team TotalEnergies) e Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost).

14.25 135 chilometri al traguardo.

14.21 Vantaggio invariato: sempre 2′ di margine per i quattro all’attacco.

14.17 In questa prima parte di gara non ci sono grandi difficoltà altimetriche e difficilmente si accenderà la situazione.

14.13 Solo l’Alpecin-Deceuninck a dettare il passo: doppio obiettivo per loro, conservare la Maglia Gialla e trascinare van der Poel verso il bis.

14.09 150 chilometri all’arrivo.

14.06 Riepiloghiamo i quattro attaccanti: Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Thomas Gachignard (Team TotalEnergies) e Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost).

14.03 Riesce a rientrare con la sua grande azione Asgreen.

14.00 Gruppo che invece prosegue stabile a 2′ dalla vetta: a tirare ovviamente Dillier.

13.57 Continua a recuperare Asgreen.

13.55 1’07” il ritardo di Asgreen che tenta di recuperare sui tre fuggitivi.

13.52 Ovviamente Alpecin-Deceuninck a gestire la situazione.

13.49 Reagisce Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost) che parte al contrattacco.

13.47 Gachignard è riuscito a rientrare sui due al comando: si forma un trio in testa.

13.45 Il gruppo sembra essersi già rialzato.

13.41 Prova a rientrare Thomas Gachignard (Team TotalEnergies).

13.38 Fuga a due: Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).

13.35 INIZIA UFFICIALMENTE LA QUARTA TAPPA!

13.33 Tutto pronto per il via.

La configurazione di questa tappa ricorda molto quella di una classica del nord con duri muri in pochi chilometri. Per questo motivo i principali favoriti sono Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) e Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck). L'olandese ha già dimostrato di essere in grande condizione vincendo la seconda tappa e proverà a ripetersi quest'oggi con indosso la maglia gialla. Attenzione anche a Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a bike) che nei primi giorni di questa corsa ha dimostrato di essere già in grande condizione.

13.27 Via ufficiale che sarà dato alle 13.35.

13.24 Corridori che sono partiti per il tratto neutralizzato.

Saranno 5 in totale le Cote di questa tappa, tutte concentrate negli ultimi chilometri. Dopo una prima parte con continui saliscendi il gruppo affronterà la Cote Jacques Anquetil (3.5 km al 3.6% di pendenza media). Questa salita sarà il preludio per il gran finale che prevede nell'ordine lo sprint intermedio di Saint Adrien, la Cote de Belbeuf (1.3 km al 9.1%), la Cote de Bonsecours (900 metri al 7.2%), la Cote de la Grand'Mare (1.8 km al 5%) ed infine la Rampe Saint Hilaire (800 metri al 10.6%). L'ultima salita potrebbe essere la rampa di lancio per l'attacco decisivo: dal traguardo del GPM all'arrivo mancheranno solamente 5 chilometri di cui la maggior parte in discesa.

13.18 I corridori si daranno battaglia lungo 174.2 km che li porteranno da Amiens Métropole a Rouen. Un percorso che promette spettacolo.

13.15 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour de France 2025.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour de France 2025. Dopo la volata di ieri vinta da Tim Merlier la centododicesima edizione della Grande Boucle presenta una frazione mossa che preannuncia spettacolo. I corridori si daranno battaglia lungo 174.2 km che li porteranno da Amiens Métropole a Rouen.

Saranno 5 in totale le Cote di questa tappa, tutte concentrate negli ultimi chilometri. Dopo una prima parte con continui saliscendi il gruppo affronterà la Cote Jacques Anquetil (3.5 km al 3.6% di pendenza media). Questa salita sarà il preludio per il gran finale che prevede nell’ordine lo sprint intermedio di Saint Adrien, la Cote de Belbeuf (1.3 km al 9.1%), la Cote de Bonsecours (900 metri al 7.2%), la Cote de la Grand’Mare (1.8 km al 5%) ed infine la Rampe Saint Hilaire (800 metri al 10.6%). L’ultima salita potrebbe essere la rampa di lancio per l’attacco decisivo: dal traguardo del GPM all’arrivo mancheranno solamente 5 chilometri di cui la maggior parte in discesa.

La configurazione di questa tappa ricorda molto quella di una classica del nord con duri muri in pochi chilometri. Per questo motivo i principali favoriti sono Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) e Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck). L’olandese ha già dimostrato di essere in grande condizione vincendo la seconda tappa e proverà a ripetersi quest’oggi con indosso la maglia gialla. Attenzione anche a Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a bike) che nei primi giorni di questa corsa ha dimostrato di essere già in grande condizione.

La quarta frazione della Grande Boucle 2025 scatterà da Amiens Métropole alle 13.35. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour de France 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!