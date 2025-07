Startlist cronometro Tour de France 2025, Caen-Caen: orari di partenza, programma, tv

La quinta tappa dell’edizione numero 112 del Tour de France di ciclismo su strada verrà disputata domani, mercoledì 9 luglio 2025: si tratta della cronometro individuale di 33 km con partenza ed arrivo a Caen, che dovranno affrontare i 181 atleti ancora in gara.

La diretta tv sarà disponibile in abbonamento su Eurosport 1 HD ed in chiaro su Rai 2 HD dalle ore 14.45, mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento su discovery+ e DAZN e gratuitamente su Rai Play dalle 14.45, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport.

CAENDARIO TOUR DE FRANCE 2025

Mercoledì 9 luglio – Quinta tappa: Caen-Caen (cronometro individuale, 33 km)

Orario partenza primo atleta: 13.05.

Orario d’arrivo ultimo atleta: 17.45 circa.

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD, dalle ore 14.45 anche su Rai 2 HD.

Diretta streaming: discovery+ e DAZN, dalle ore 14.45 anche su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2025

1 13:05:00 175 YEVGENIY FEDOROV XDS ASTANA TEAM

2 13:06:00 188 MATTEO VERCHER TOTALENERGIES

3 13:07:00 173 CEES BOL XDS ASTANA TEAM

4 13:08:00 142 WILLIAM BARTA MOVISTAR TEAM

5 13:09:00 102 SILVAN DILLIER ALPECIN-DECEUNINCK

6 13:10:00 143 PABLO CASTRILLO ZAPATER MOVISTAR TEAM

7 13:11:00 148 EINER RUBIO REYES MOVISTAR TEAM

8 13:12:00 147 IVAN ROMEO ABAD MOVISTAR TEAM

9 13:13:00 47 ROEL VAN SINTMAARTENSDIJK INTERMARCHÉ – WANTY

10 13:14:00 117 MICHAEL STORER TUDOR PRO CYCLING TEAM

11 13:15:00 126 LUKE PLAPP TEAM JAYCO ALULA

12 13:16:00 53 KAMIL GRADEK BAHRAIN VICTORIOUS

13 13:17:00 108 EMIEL VERSTRYNGE ALPECIN-DECEUNINCK

14 13:18:00 45 LAURENZ REX INTERMARCHÉ – WANTY

15 13:19:00 215 SÉBASTIEN GRIGNARD LOTTO

16 13:20:00 88 EDWARD THEUNS LIDL-TREK

17 13:21:00 73 JORDI MEEUS RED BULL – BORA – HANSGROHE

18 13:22:00 172 DAVIDE BALLERINI XDS ASTANA TEAM

19 13:23:00 27 BERT VAN LERBERGHE SOUDAL QUICK-STEP

20 13:24:00 123 LUKE DURBRIDGE TEAM JAYCO ALULA

21 13:25:00 82 SIMONE CONSONNI LIDL-TREK

22 13:26:00 223 MAGNUS CORT NIELSEN UNO-X MOBILITY

23 13:27:00 214 JARRAD DRIZNERS LOTTO

24 13:28:00 204 GUILLAUME BOIVIN ISRAEL – PREMIER TECH

25 13:29:00 77 DANNY VAN POPPEL RED BULL – BORA – HANSGROHE

26 13:30:00 112 ALBERTO DAINESE TUDOR PRO CYCLING TEAM

27 13:31:00 134 ARNAUD DEMARE ARKEA-B&B HOTELS

28 13:32:00 115 FABIAN LIENHARD TUDOR PRO CYCLING TEAM

29 13:33:00 52 PHIL BAUHAUS BAHRAIN VICTORIOUS

30 13:34:00 25 VALENTIN PARET PEINTRE SOUDAL QUICK-STEP

31 13:35:00 24 TIM MERLIER SOUDAL QUICK-STEP

32 13:36:00 55 LENNY MARTINEZ BAHRAIN VICTORIOUS

33 13:37:00 216 EDUARDO SEPULVEDA LOTTO

34 13:38:00 202 PASCAL ACKERMANN ISRAEL – PREMIER TECH

35 13:39:00 228 SOREN WAERENSKJOLD UNO-X MOBILITY

36 13:40:00 211 ARNAUD DE LIE LOTTO

37 13:41:00 197 TIM NABERMAN TEAM PICNIC POSTNL

38 13:42:00 185 EMILIEN JEANNIERE TOTALENERGIES

39 13:43:00 124 DYLAN GROENEWEGEN TEAM JAYCO ALULA

40 13:44:00 76 MICK VAN DIJKE RED BULL – BORA – HANSGROHE

41 13:45:00 136 MATHIS LE BERRE ARKEA-B&B HOTELS

42 13:46:00 194 SEAN FLYNN TEAM PICNIC POSTNL

43 13:47:00 43 VITO BRAET INTERMARCHÉ – WANTY

44 13:48:00 56 MATEJ MOHORIC BAHRAIN VICTORIOUS

45 13:49:00 12 EDOARDO AFFINI TEAM VISMA | LEASE A BIKE

46 13:50:00 135 RAUL GARCIA PIERNA ARKEA-B&B HOTELS

47 13:51:00 217 LENNERT VAN EETVELT LOTTO

48 13:52:00 165 ALEXIS RENARD COFIDIS

49 13:53:00 213 JASPER DE BUYST LOTTO

50 13:54:00 132 AMAURY CAPIOT ARKEA-B&B HOTELS

51 13:55:00 145 IVAN GARCIA CORTINA MOVISTAR TEAM

52 13:56:00 105 JONAS RICKAERT ALPECIN-DECEUNINCK

53 13:57:00 22 MATTIA CATTANEO SOUDAL QUICK-STEP

54 13:58:00 196 NIKLAS MÄRKL TEAM PICNIC POSTNL

55 13:59:00 127 ELMAR REINDERS TEAM JAYCO ALULA

56 14:00:00 32 VINCENZO ALBANESE EF EDUCATION – EASYPOST

57 14:01:00 75 LAURENCE PITHIE RED BULL – BORA – HANSGROHE

58 14:02:00 4 NILS POLITT UAE TEAM EMIRATES XRG

59 14:03:00 125 LUKA MEZGEC TEAM JAYCO ALULA

60 14:04:00 116 MARIUS MAYRHOFER TUDOR PRO CYCLING TEAM

61 14:05:00 92 LEWIS ASKEY GROUPAMA-FDJ

62 14:06:00 41 BINIAM GIRMAY INTERMARCHÉ – WANTY

63 14:07:00 218 BRENT VAN MOER LOTTO

64 14:08:00 171 HAROLD TEJADA XDS ASTANA TEAM

65 14:09:00 227 ANDREAS LEKNESSUND UNO-X MOBILITY

66 14:10:00 26 MAXIMILIAN SCHACHMANN SOUDAL QUICK-STEP

67 14:11:00 44 HUGO PAGE INTERMARCHÉ – WANTY

68 14:12:00 81 JONATHAN MILAN LIDL-TREK

69 14:13:00 201 MICHAEL WOODS ISRAEL – PREMIER TECH

70 14:14:00 38 MARIJN VAN DEN BERG EF EDUCATION – EASYPOST

71 14:15:00 93 CYRIL BARTHE GROUPAMA-FDJ

72 14:16:00 98 CLÉMENT RUSSO GROUPAMA-FDJ

73 14:17:00 224 STIAN EDVARDSEN-FREDHEIM UNO-X MOBILITY

74 14:18:00 193 PAVEL BITTNER TEAM PICNIC POSTNL

75 14:19:00 208 JAKE STEWART ISRAEL – PREMIER TECH

76 14:20:00 152 BRUNO ARMIRAIL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

77 14:21:00 5 PAVEL SIVAKOV UAE TEAM EMIRATES XRG

78 14:22:00 113 MARCO HALLER TUDOR PRO CYCLING TEAM

79 14:23:00 46 JONAS RUTSCH INTERMARCHÉ – WANTY

80 14:24:00 167 BENJAMIN THOMAS COFIDIS

81 14:25:00 184 THOMAS GACHIGNARD TOTALENERGIES

82 14:26:00 57 ROBERT STANNARD BAHRAIN VICTORIOUS

83 14:27:00 198 FRANK VAN DEN BROEK TEAM PICNIC POSTNL

84 14:28:00 97 PAUL PENHOET GROUPAMA-FDJ

85 14:29:00 177 MIKE TEUNISSEN XDS ASTANA TEAM

86 14:30:00 222 JONAS ABRAHAMSEN UNO-X MOBILITY

87 14:31:30 187 ANTHONY TURGIS TOTALENERGIES

88 14:33:00 37 MICHAEL VALGREN EF EDUCATION – EASYPOST

89 14:34:30 48 GEORG ZIMMERMANN INTERMARCHÉ – WANTY

90 14:36:00 74 GIANNI MOSCON RED BULL – BORA – HANSGROHE

91 14:37:30 84 QUINN SIMMONS LIDL-TREK

92 14:39:00 83 THIBAU NYS LIDL-TREK

93 14:40:30 174 CLÉMENT CHAMPOUSSIN XDS ASTANA TEAM

94 14:42:00 62 THYMEN ARENSMAN INEOS GRENADIERS

95 14:43:30 8 ADAM YATES UAE TEAM EMIRATES XRG

96 14:45:00 176 SERGIO HIGUITA XDS ASTANA TEAM

97 14:46:30 6 MARC SOLER UAE TEAM EMIRATES XRG

98 14:48:00 67 CONNOR SWIFT INEOS GRENADIERS

99 14:49:30 33 KASPER ASGREEN EF EDUCATION – EASYPOST

100 14:51:00 226 ANDERS JOHANNESSEN UNO-X MOBILITY

101 14:52:30 68 SAMUEL WATSON INEOS GRENADIERS

102 14:54:00 155 OLIVER NAESEN DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

103 14:55:30 146 GREGOR MÜHLBERGER MOVISTAR TEAM

104 14:57:00 205 MATIS LOUVEL ISRAEL – PREMIER TECH

105 14:58:30 107 GIANNI VERMEERSCH ALPECIN-DECEUNINCK

106 15:00:00 42 LOUIS BARRE INTERMARCHÉ – WANTY

107 15:01:30 111 JULIAN ALAPHILIPPE TUDOR PRO CYCLING TEAM

108 15:03:00 144 NELSON OLIVEIRA MOVISTAR TEAM

109 15:04:30 86 TOMS SKUJINS LIDL-TREK

110 15:06:00 63 TOBIAS FOSS INEOS GRENADIERS

111 15:07:30 133 EWEN COSTIOU ARKEA-B&B HOTELS

112 15:09:00 14 VICTOR CAMPENAERTS TEAM VISMA | LEASE A BIKE

113 15:10:30 78 ALEKSANDR VLASOV RED BULL – BORA – HANSGROHE

114 15:12:00 168 DAMIEN TOUZE COFIDIS

115 15:13:30 18 SIMON YATES TEAM VISMA | LEASE A BIKE

116 15:15:00 87 JASPER STUYVEN LIDL-TREK

117 15:16:30 28 ILAN VAN WILDER SOUDAL QUICK-STEP

118 15:18:00 157 CALLUM SCOTSON DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

119 15:19:30 163 BRYAN COQUARD COFIDIS

120 15:21:00 153 CLÉMENT BERTHET DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

121 15:22:30 58 FRED WRIGHT BAHRAIN VICTORIOUS

122 15:24:00 164 ION IZAGIRRE COFIDIS

123 15:25:30 182 MATHIEU BURGAUDEAU TOTALENERGIES

124 15:27:00 23 PASCAL EENKHOORN SOUDAL QUICK-STEP

125 15:28:30 225 MARKUS HOELGAARD UNO-X MOBILITY

126 15:30:00 96 QUENTIN PACHER GROUPAMA-FDJ

127 15:31:30 122 EDWARD DUNBAR TEAM JAYCO ALULA

128 15:33:00 103 KADEN GROVES ALPECIN-DECEUNINCK

129 15:34:30 65 AXEL LAURANCE INEOS GRENADIERS

130 15:36:00 128 MAURO SCHMID TEAM JAYCO ALULA

131 15:37:30 7 TIM WELLENS UAE TEAM EMIRATES XRG

132 15:39:00 61 GERAINT THOMAS INEOS GRENADIERS

133 15:40:30 207 KRISTS NEILANDS ISRAEL – PREMIER TECH

134 15:42:00 178 SIMONE VELASCO XDS ASTANA TEAM

135 15:43:30 118 MATTEO TRENTIN TUDOR PRO CYCLING TEAM

136 15:45:00 34 ALEX BAUDIN EF EDUCATION – EASYPOST

137 15:46:30 137 CRISTIAN RODRIGUEZ ARKEA-B&B HOTELS

138 15:48:00 36 HARRISON SWEENY EF EDUCATION – EASYPOST

139 15:49:30 206 ALEXEY LUTSENKO ISRAEL – PREMIER TECH

140 15:51:00 195 TOBIAS LUND ANDRESEN TEAM PICNIC POSTNL

141 15:52:30 192 WARREN BARGUIL TEAM PICNIC POSTNL

142 15:54:00 94 ROMAIN GREGOIRE GROUPAMA-FDJ

143 15:55:30 138 CLÉMENT VENTURINI ARKEA-B&B HOTELS

144 15:57:00 158 BASTIEN TRONCHON DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

145 15:58:30 17 WOUT VAN AERT TEAM VISMA | LEASE A BIKE

146 16:00:00 104 XANDRO MEURISSE ALPECIN-DECEUNINCK

147 16:01:30 31 BEN HEALY EF EDUCATION – EASYPOST

148 16:03:00 162 ALEX ARANBURU COFIDIS

149 16:04:30 16 SEPP KUSS TEAM VISMA | LEASE A BIKE

150 16:06:00 35 NEILSON POWLESS EF EDUCATION – EASYPOST

151 16:07:30 183 ALEXANDRE DELETTRE TOTALENERGIES

152 16:09:00 3 JHONATAN NARVAEZ UAE TEAM EMIRATES XRG

153 16:10:30 121 BEN O’CONNOR TEAM JAYCO ALULA

154 16:12:00 181 STEFF CRAS TOTALENERGIES

155 16:13:30 95 VALENTIN MADOUAS GROUPAMA-FDJ

156 16:15:00 13 TIESJ BENOOT TEAM VISMA | LEASE A BIKE

157 16:16:30 161 EMANUEL BUCHMANN COFIDIS

158 16:18:00 166 DYLAN TEUNS COFIDIS

159 16:19:30 54 JACK HAIG BAHRAIN VICTORIOUS

160 16:21:00 66 CARLOS RODRIGUEZ INEOS GRENADIERS

161 16:22:30 186 JORDAN JEGAT TOTALENERGIES

162 16:24:00 72 FLORIAN LIPOWITZ RED BULL – BORA – HANSGROHE

163 16:25:30 151 FÉLIX GALL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

164 16:27:00 212 JENNO BERCKMOES LOTTO

165 16:28:30 51 SANTIAGO BUITRAGO BAHRAIN VICTORIOUS

166 16:30:00 91 GUILLAUME MARTIN GUYONNET GROUPAMA-FDJ

167 16:32:00 203 JOSEPH BLACKMORE ISRAEL – PREMIER TECH

168 16:34:00 114 MARC HIRSCHI TUDOR PRO CYCLING TEAM

169 16:36:00 71 PRIMOZ ROGLIC RED BULL – BORA – HANSGROHE

170 16:38:00 156 AURÉLIEN PARET PEINTRE DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

171 16:40:00 221 TOBIAS JOHANNESSEN UNO-X MOBILITY

172 16:42:00 85 MATTIAS SKJELMOSE LIDL-TREK

173 16:44:00 21 REMCO EVENEPOEL SOUDAL QUICK-STEP

174 16:46:00 2 JOAO ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES XRG

175 16:48:00 191 OSCAR ONLEY TEAM PICNIC POSTNL

176 16:50:00 141 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM

177 16:52:00 131 KÉVIN VAUQUELIN ARKEA-B&B HOTELS

178 16:54:00 15 MATTEO JORGENSON TEAM VISMA | LEASE A BIKE

179 16:56:00 11 JONAS VINGEGAARD TEAM VISMA | LEASE A BIKE

180 16:58:00 1 TADEJ POGACAR UAE TEAM EMIRATES XRG

181 17:00:00 106 MATHIEU VAN DER POEL ALPECIN-DECEUNINCK