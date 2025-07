Rugby, la formazione del Sudafrica per la seconda sfida con l’Italia

Il Sudafrica ha annunciato la formazione che scenderà in campo sabato 12 luglio contro l’Italia al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth. Il match, che inizierà alle 17.10, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena. A guidare la squadra sarà Salmaan Moerat, nominato capitano per l’occasione, in una sfida che rappresenta un nuovo importante test per entrambe le nazionali in vista delle prossime sfide internazionali.

Il Commissario Tecnico Rassie Erasmus ha scelto una formazione che unisce esperienza e novità. Nomi di spicco come Willie le Roux, Malcolm Marx e Pieter-Steph du Toit garantiscono solidità e leadership, mentre giovani talenti come Edwill van der Merwe e Canan Moodie portano freschezza e velocità nel reparto arretrato. Da segnalare anche la presenza del mediano Manie Libbok, che avrà il compito di orchestrare il gioco sudafricano con il suo piede preciso e la visione di gioco.

La panchina è composta da una combinazione di giocatori esperti e debuttanti, con ben tre elementi ancora senza presenze internazionali: Asenathi Ntlabakanye, Cobus Wiese ed Ethan Hooker. L’Italia dovrà dunque affrontare una squadra motivata e ben strutturata, determinata a mantenere alto il livello di competitività.

SUDAFRICA – formazione

15 Willie le Roux, 14 Edwill van der Merwe, 13 Canan Moodie, 12 Andre Esterhuizen, 11 Makazole Mapimpi, 10 Manie Libbok, 9 Grant Williams, 8 Jasper Wiese, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Marco van Staden, 5 Ruan Nortje, 4 Salmaan Moerat, 3 Wilco Louw, 2 Malcolm Marx, 1 Thomas du Toit

In panchina: 16 Jan-Hendrik Wessels, 17 Ox Nche, 18 Asenathi Ntlabakanye, 19 Cobus Wiese, 20 Evan Roos, 21 Cobus Reinach, 22 Sacha Feinberg-Mngomezulu, 23 Ethan Hooker