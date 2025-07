VIDEO Sinner-Djokovic 3-0, Wimbledon 2025: highlights e sintesi della semifinale

Jannik Sinner travolge un opaco Novak Djokovic in meno di due ore di gioco, imponendosi 3 set a 0 col punteggio di 6-3 6-3 6-4 e ottenendo il pass per la finale di Wimbledon 2025. Il numero uno al mondo raggiunge così per la prima volta in carriera l’ultimo atto dei Championships e domenica andrà a caccia del suo quarto titolo Slam sfidando il rivale spagnolo Carlos Alcaraz.

L’azzurro ha sfoderato una prestazione impressionante, dominando i primi due set e completando una clamorosa rimonta nel terzo dopo aver annullato addirittura la palla dello 0-4. Il fuoriclasse serbo, già sconfitto da Sinner negli ultimi quattro scontri diretti ufficiali consecutivi, non sembrava al top della forma fisica forse anche a causa della caduta rimediata nelle battute conclusive del quarto di finale andato in scena due giorni fa contro Flavio Cobolli.

Jannik è diventato così il secondo uomo nella storia (dopo Rafael Nadal) a collezionare cinque vittorie di fila contro Nole, eguagliando il miglior risultato di sempre dell’Italia nel tabellone maschile sull’erba di Wimbledon e portandosi ad una sola partita da un traguardo leggendario. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della semifinale tra Sinner e Djokovic a Wimbledon 2025.