Jannik Sinner e la bestia nera Carlos Alcaraz. Striscia di sconfitte consecutive, ma il destino offre l’immediata occasione di rivincita

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz. Una rivalità da brividi, che sta marchiando a fuoco il tennis maschile di primo livello nell’era successiva ai Fab Four (o Big Three) e che vivrà un nuovo capitolo fondamentale domenica 13 luglio sul Centre Court più famoso del mondo in occasione della finale di Wimbledon 2025. Lo spagnolo mette nel mirino il terzo sigillo consecutivo ai Championships, mentre l’azzurro sogna il primo trionfo della carriera nel Major londinese.

Sinner sarà chiamato però ad una vera impresa per regalare all’Italia un traguardo inedito, dovendo fronteggiare il numero due al mondo e cinque volte campione Slam. L’altoatesino è in svantaggio 4-8 negli scontri diretti ufficiali con il murciano (4-9 se si considera il primo turno del Challenger di Alicante nel 2019), ma soprattutto ha perso gli ultimi cinque match consecutivi.

Il precedente più recente (e sicuramente il più importante dei 12) risale ad un mese fa, per la precisione all’8 giugno, con Alcaraz che vinse in rimonta la finale del Roland Garros al match tie-break del quinto dopo aver annullato tre match point di fila nel corso del quarto set. In precedenza, dal 2024 in poi, Carlitos aveva avuto la meglio sul cemento di Indian Wells e Pechino, ma anche sulla terra battuta del Foro Italico (finale 2025) e di Parigi (semifinale 2025).

In questo periodo in realtà Sinner avrebbe battuto Alcaraz, ma la finale del torneo esibizione Six Kings Slam a Riad non viene conteggiata dall’ATP negli head to head. Le quattro affermazioni di Jannik nei confronti dell’iberico sono arrivate tra il 2022 ed il 2023: ottavi di finale a Wimbledon (ad oggi l’ultimo passo falso del murciano ai Championships), finale a Umago, semifinale a Miami e semifinale a Pechino. Da segnalare a livello Major anche il significativo successo di Carlitos nei quarti di Flushing Meadows 2022 per 6-3 al quinto annullando match point ed involandosi poi verso il suo primo titolo Slam.