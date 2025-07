Iga Swiatek domina Belinda Bencic e conquista la finale di Wimbledon

Una seconda semifinale femminile di Wimbledon a senso unico, con Iga Swiatek che domina Belinda Bencic e conquista la sua prima finale della carriera ai Championships. Una prestazione eccezionale quella della polacca, che ha sconfitto la svizzera in due set con il punteggio di 6-2 6-0 in appena un’ora e dodici minuti di gioco. Swiatek affronterà ora in finale l’americana Amanda Anisimova, che ha battuto nell’altra semifinale Arynba Sabalenka in una grande battaglia per 6-4 4-6 6-4.

Swiatek ha dominato soprattutto in risposta, vincendo ben il 56% dei punti. La polacca ha concluso con 26 vincenti contro gli 11 della svizzera, che ha faticato terribilmente nei propri turni di servizio. Bencic ha vinto solo 52% dei punti quando ha servito la prima contro l’83% di Swiatek.

Partenza lanciata di Swiatek, che si costruisce una palla break in apertura e la sfrutta subito con una bella discesa a rete dopo una risposta molto incisiva. A fine terzo game il gioco viene sospeso per dieci minuti a causa del terzo malore nel pubblico della giornata. Alla ripresa Bencic riesce a conquistare il suo primo game del match, ma il pallino del gioco è in pieno controllo della polacca. Swiatek strappa ancora il servizio nell’ottavo game all’avversaria ed in appena 34 minuti si prende il primo set per 6-2.

Bencic ha l’occasione di entrare nel match in apertura di secondo set, ma Swiatek salva entrambe le palle break concesse. Scampato il pericolo la polacca si procura lei due palle break e sfrutta la seconda con un altro vincente di rovescio. Non c’è davvero partita, con Swiatek che ottiene un altro break nel quarto gioco con l’ennesima risposta incisiva di dritto. Swiatek continua a rispondere in maniera perfetta e strappa il servizio ancora nel sesto game, firmando il 6-0 che la proietta con ampio merito in finale.