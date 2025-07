Quando la finale di Wimbledon 2025? Orario esatto, tv, dove vederla in chiaro

La finale del singolare maschile di Wimbledon 2025 si giocherà domenica 13 luglio alle ore 17.00 italiane. Si preannuncia grande spettacolo sui sacri prati, dove si assegnerà il terzo Slam della stagione: dopo il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open e dopo l’affermazione dello spagnolo Carlos Alcaraz al Roland Garros, scopriremo chi potrà fregiarsi del titolo di Campione dei Championships e festeggiare sull’iconica erba londinese.

L’evento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8: Sky ha infatti deciso di rendere fruibile l’evento al grande pubblico generalista e non soltanto ai propri abbonati, come era già successo nel 2021 quando Matteo Berrettini si inchinò a Novak Djokovic. Nel corso di questa stagione era stata Eurosport a proporre le finali degli Slam sul Nove, sempre gratis e in chiaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale di Wimbledon 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro su TV8; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213); in diretta streaming su tv8.it, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE WIMBLEDON 2025

Domenica 13 luglio

Ore 17.00 Finale Wimbledon 2025 – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K

PROGRAMMA FINALE WIMBLEDON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREEAMING

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.