Jannik Sinner guadagna tanti punti su Alcaraz nel ranking ATP. La finale può cambiare tutto nella corsa al n.1

Una finale importante su più fronti. Domenica 13 luglio, sull’erba di Londra, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contenderanno l’ambito titolo di Wimbledon per entrare ancora di più nella storia. Lo spagnolo va a caccia del terzo sigillo consecutivo su questi campi, volendo replicare la medesima doppietta dell’anno passato Roland Garros-Championships.

Di contro, Jannik vuole conquistare per la prima volta il Major britannico e, nello stesso tempo, rifarsi dalla sfida persa contro Alcaraz a Parigi, dove è stato sconfitto in cinque set. Ci sono però anche dei riflessi molto importanti nella contesa tra i due al n.1 del mondo.

Carlitos si presentava a questo appuntamento non potendo accumulare punti nel ranking ATP, vista l’affermazione del 2024 sui prati dell’All England Club. Tradotto: Alcaraz aveva una scadenza di 2000 punti. Discorso diverso per Sinner, eliminato l’anno scorso nei quarti di finale in questo evento, e quindi in grado di guadagnare nei confronti del rivale in classifica mondiale.

Attualmente, il margine di vantaggio è di 2730 punti in favore di Jannik. C’è però un discorso da fare in prospettiva. L’altoatesino avrà molti più punti in scadenza del suo avversario dopo il torneo britannico e questo significa che lo spagnolo potrebbe effettuare il sorpasso nelle prossime settimane: l’azzurro ha 6030 punti di scadenza, mentre il murciano appena 1060.

Bisogna considerare la Race, ovvero la classifica di rendimento del 2025. Una graduatoria, infatti, che tiene conto solo dei risultati di quest’anno e che andrà a coincidere col ranking ATP a fine anno. Secondo questa graduatoria Jannik ha 2240 punti di ritardo attualmente. In caso di successo, potrebbe diminuire il gap e portarlo a 1540 punti, potendosi permettere una gestione diversa per conservare il primato.

Riepilogando schematicamente:

RANKING ATP 30 GIUGNO

1. Jannik Sinner 10430 punti

2. Carlos Alcaraz 9300 punti

RANKING ATP CON SCADENZE A WIMBLEDON

1. Jannik Sinner 10040 (-400)

2. Carlos Alcaraz 7310 (-2000)

RANKING ATP AGGIORNATO CON RISULTATO WIMBLEDON (FINALE)

1. Jannik Sinner 11330

2. Carlos Alcaraz 8600 (-2730 punti)

RANKING ATP IN CASO DI VITTORIA DI JANNIK SINNER A WIMBLEDON

1. Jannik Sinner 12030

2. Carlos Alcaraz 8600 (-3430 punti)

RANKING ATP IN CASO DI VITTORIA DI CARLOS ALCARAZ A WIMBLEDON

1. Jannik Sinner 11330

2. Carlos Alcaraz 9300 (-2730 punti)

RACE TO TURIN 2025

1. Carlos Alcaraz 7540 punti (già qualificato per le ATP Finals)

2. Jannik Sinner 5300 punti (distacco di 2240 punti)

RACE TO TURIN 2025 I N CASO DI VITTORIA DI JANNIK SINNER A WIMBLEDON

1. Carlos Alcaraz 7540 punti (già qualificato per le ATP Finals)

2. Jannik Sinner 6000 punti (distacco di 1540 punti)

RACE TO TURIN 2025 I N CASO DI VITTORIA DI CARLOS ALCARAZ A WIMBLEDON

1. Carlos Alcaraz 8240 punti (già qualificato per le ATP Finals)

2. Jannik Sinner 5300 punti (distacco di 2940 punti)

PUNTI IN SCADENZA DOPO WIMBLEDON

Jannik Sinner ha 6030 punti di scadenza;

Carlos Alcaraz ha 1060 punti di scadenza.

Jannik Sinner: 6030

11.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Montreal QF 200

18.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati W 1000

08.09.2025 Grand Slam US Open W 2000

29.09.2025 ATP Tour 500 Beijing F 330

13.10.2025 ATP Tour Masters 1000 Shanghai W 1000

03.11.2025 ATP Tour Masters 1000 Paris – 0

10.11.2025 ATP Tour Finals Turin [3-0]3RRW 1500

Carlos Alcaraz: 1060

11.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Montreal – 0

18.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati R64 10

08.09.2025 Grand Slam US Open R64 50

29.09.2025 ATP Tour 500 Beijing W 500

13.10.2025 ATP Tour Masters 1000 Shanghai QF 200

27.10.2025 ATP Tour 500 PENALTY – 0

03.11.2025 ATP Tour Masters 1000 Paris R16 100

10.11.2025 ATP Tour Finals Turin [1-2]1RR 200