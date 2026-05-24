Scherma, Mariella Viale in top 8 a Lima, trionfa la francese Noutcha

Mariella Viale si ferma al cospetto della neutrale Yana Egorian. L’azzurra ha infatti mancato di un soffio il podio in occasione della prova individuale valida per la Coppa del Mondo 2026 di scherma, specialità sciabola femminile, in scena questa settimana in Perù, precisamente sulla pedana di Lima.

La nostra portacolori ha inaugurato la prova odierna liberandosi della russa Mikhailova per 15-8, preludio del successo ai danni di Michela Battiston, battuta in un derby tricolore per 15-6. La partenopea ha quindi conquistato l’ingresso in top 8 arginando all’ultima stoccata la sudcoreana Hayoung Jeon; ai quarti è però arrivato lo scontro con la russa Egorian, abile ad imporsi 15-9 per poi essere eliminata dalla francese Sarah Noutcha, la quale ha poi vinto la gara battendo in finale la sudcoreana Sebin Choi.

La già citata Battiston ha invece chiuso al diciottesimo posto. Trentottesima inoltre Manuela Spica, quarantanovesima Chiara Mormile, cinquantacinquesima Vittoria Mocci, cinquantottesima Rebecca Gargano, sessantatreesima infine Claudia Rotili.

Oggi, domenica 24 maggio, la Coppa del Mondo prevede lo svolgimento della gara a squadre. Saranno della partita in tal senso Michela Battiston, Mariella Viale, Claudia Rotili e Manuela Spica. L’inizio delle ostilità è fissato per il pomeriggio italiano.