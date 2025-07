Scherma, le sciabolatrici azzurre accedono agli ottavi. Domani la sfida con la Spagna

Le sciabolatrici azzurre staccano il biglietto per gli ottavi di finale dei Mondiali di scherma a Tbilisi. Il quartetto composto da Michela Battiston, Mariella Viale, Eloisa Passaro e Chiara Mormile ha sconfitto l’Iran con il punteggio di 45-23 al termine di una sfida sempre in controllo da parte delle azzurre.

L’Italia tornerà in pedana domani in una sfida delicatissima contro la Spagna. Sarà una sfida complicatissima visto che le iberiche sono una squadra competitiva con atlete come Lucia Martin-Portugues ed Araceli Navarro. Bisogna ricordare che le azzurre avevano sconfitto proprio le spagnole nei quarti di finale degli Europei.

In caso di vittoria contro la Spagna, per l’Italia si aprirebbe la strada dei quarti di finale, dove affronterà la vincente del derby asiatico tra Giappone ed Hong Kong, con le nipponiche, teste di serie numero due, che sono favorite.

Raggiungere la semifinale sarebbe un traguardo entusiasmante per Battiston e compagne, che a quel punto probabilmente potrebbero affrontare una tra Corea del Sud e Stati Uniti. Prima di pensare alla semifinale, però, c’è davvero un lungo cammino pieno di ostacoli.