Calato il sipario sulla quarta giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia a Singapore. Nella piscina della World Aquatics Championships Arena, si è partiti all’insegna della velocità con le heat dei 50 dorso femminili senza azzurre e con la canadese Kylie Masse a fare la voce grossa in 27.46. Gestione per le americane Katharine Berkoff (27.59) e Regan Smith (27.67), rispettivamente quinta e sesta nel computo complessivo.

Nei 100 stile libero uomini è arrivata una pesante controprestazione di Carlos D’Ambrosio, dovuta probabilmente a un malessere di cui ha fatto cenno ai microfoni. Troppo brutto per essere vero il 18enne tricolore, visto il suo crono di 48.67 (26° nell’overall). In semifinale ci sarà Manuel Frigo, autore del 12° tempo in 48.08. Il migliore è stato il rumeno David Popovici (campione del mondo dei 200 sl in questa sede), in grande spolvero col crono di 47.41, davanti all’australiano Kyle Chalmers (47.48) e al russo Egor Kornev (47.51). In semifinale anche gli altri protagonisti attesi, ovvero il cinese Pan Zhanle (47.86 sesto), campione olimpico in carica, e l’americano Jack Alexy (48.07, decimo).

Missione compiuta nei 200 misti per Alberto Razzetti. Il ligure, in totale controllo, ha ottenuto il settimo tempo delle batterie di 1:58.14, concentrandosi esclusivamente sul passaggio di turno, in considerazione anche dei suoi tanti impegni ravvicinati della giornata. Si pensi alla finale dei 200 farfalla in cui sarà impegnato con Federico Burdisso. Lo vedremo in azione anche in semifinale nell’alternarsi degli stili, in una prova in cui il francese Leon Marchand (1° in 1:57.63) è intenzionato non solo a conquistare l’oro mondiale, ma anche a prendersi il record del mondo di Ryan Lochte (1:54.00). Niente penultimo atto, invece, per Massimiliano Matteazzi (22° in 2:00.51).

Nelle heat dei 200 farfalla femminili Summer McIntosh ha iniziato il percorso verso il suo terzo oro mondiale e il 2:07.07 d’assaggio nelle heat è stato emblematico. Canadese davanti a tutti, con l’australiana Brittany Castelluzzo (2:07.84) e l’americana Smith (2:08.17) a recitare il ruolo delle prime inseguitrici. Attenzione poi alla 12enne cinese Zidi Yu che ha ottenuto il quinto tempo di 2:08.95, capace di stupire e magari di salire sul podio, realizzando qualcosa di pazzesco.

In conclusione, fuochi d’artificio nella 4×100 mista mixed dell’Italia. Gli azzurri hanno ottenuto il miglior tempo d’ingresso alla finale della sessione serale e vogliono candidarsi a una medaglia. Christian Bacico ha aperto a dorso in 52.68 (personale non omologabile per la tipologia di gara) e completata da Ludovico Viberti (58.67 a rana), Costanza Cocconcelli (57.71 a farfalla) e Sara Curtis (53.13 a stile libero). Col crono di 3:42.19 Bel Paese in vetta, davanti all’Olanda (3:42.56) e alla Cina (3:42.81). Eliminazioni eccellenti di Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania.