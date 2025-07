LIVE Musetti-Duckworth, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: esordio contro il qualificato australiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio nel torneo di Toronto (CAN) di Lorenzo MUSETTI opposto al qualificato australiano James Duckworth nel primo turno del primo Masters 1000 nord-americano.

C’è quindi tantissima curiosità per capire come l’azzurro abbia recuperato dall’infortunio che lo ha provato di prendere parte in modo competitivo al torneo di Washington Dc la scorsa settimana. Torna alle gare dopo la sconfitta d’esordio contro Nikoloz Basilashvili a Wimbledon Musetti, che ha giocato solo due partite dalla semifinale del Roland Garros dove si ritirò contro Carlos Alcaraz.

La passata settimana l’azzurro ha esordito vincendo il primo set contro il britannico Cam Norrie, prima di subire la furiosa rimonta del quarto finalista di Wimbledon nel secondo e nel terzo set. Ci sono stati quindi due sorpassi in classifica ATP ai danni del mago, che comunque resta in top 10 e questa settimana ha la chance di incrementare il margine sugli inseguitori e anche di consolidare un posto live nei primi 8 della race!

L’esordio non è dei più comodi, perché di fronte c’è un giocatore che si trova sulla superficie preferita e ha esperienza a questo livello come l’australiano James Duckworth. Tuttavia, l’interesse è quello di capire se Musetti abbia recuperato del tutto e quindi possa giocarsi a pieno le sue carte nello swing nord-americano estivo prima di affrontare l’ultima fase di stagione, che mai come quest’anno potrebbe essere promettente!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del Masters 1000 di Toronto (CAN) tra Lorenzo MUSETTI e James Duckworth, si gioca dopo Rune-Perricard dalle 18:30! Vi aspettiamo!