ATP Toronto 2025: definito il primo avversario di Lorenzo Musetti

Bye al primo turno per Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Toronto. L’azzurro inizierà il proprio torneo sul cemento canadese tra due giorni, ma ha già conosciuto da pochi minuti chi sarà il suo avversario.

A scontrarsi con la testa di seria numero tre del tabellone sarà l’australiano James Duckworth, reduce dalle qualificazioni. Il 33enne si è imposto oggi nel primo turno contro il cinese Juncheng Shang con il risultato di 6-3 7-6.

Ducwkorth attualmente occupa la posizione numero 106 nel ranking ATP, dunque non dovrebbe essere un gran patema per un Musetti reduce però da un periodo non troppo esaltante.

Da segnalare che tra i due c’è un solo precedente, non del tutto recente: nel 2021, nel Masters 1000 di Parigi, Duckworth si impose in tre set per 6-3, 3-6, 6-3.