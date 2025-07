ATP Toronto 2025, Schoolkate elimina Fonseca. Rimonta vincente di Gigante, ritiro per Bellucci

Si sono completati i match del primo turno nel Masters 1000 di Toronto. Abbastanza a sorpresa esce di scena già il brasiliano Joao Fonseca, che è stato sconfitto in due set dall’australiano Tristan Schoolkate in due set con il punteggio di 7-5 6-4. Il numero 103 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, sarà ora il prossimo avversario di Matteo Arnaldi al secondo turno.

Anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego hanno saputo chi affronteranno nel loro esordio del torneo (entrambi gli azzurri hanno avuto un bye al primo turno). Il romano sfiderà il padrone di casa Alexis Galarneau, che ha sconfitto abbastanza a sorpresa il francese Arthur Rinderknech per 7-6 6-3; mentre il piemontese se la vedrà con il cinese Bu Yunchaokete, che ha battuto il ceco Vit Kopriva per 7-6 6-2.

Grandissima vittoria di Matteo Gigante. Il tennista romano, numero 125 della classifica mondiale ha superato in rimonta il croato Borna Coric con il punteggio di 4-6 6-2 7-6 dopo due ore e trentasei minuti di gioco ed ora affronterà il canadese Gabriel Diallo, ventisettesima testa di serie. Si è invece ritirato Mattia Bellucci a causa dei crampi nel corso del terzo set contro Hugo Gaston, con il punteggio che vedeva il transalpino avanti 3-6 6-4 2-0.

Sarà Pablo Carreno-Busta ad affrontare Taylor Fritz, numero due del seeding, dopo che lo spagnolo ha battuto in rimonta il canadese Drax per 2-6 6-4 6-4. Buona la prima anche per altri due spagnoli Jaume Munar e Roberto Carballes Baena. Vince anche Mackenzie McDonald con un duplice 6-4 su David Goffin ed il francese Adrian Mannarino, che con il medesimo punteggio piega l’americano Marcos Giron ed ora se la vedrà con Ben Shelton.

RISULTATI ATP TORONTO 2025

Bu (CHN) b. Kopriva (CZE) 7-6 6-2

McDonald (USA) b. Goffin (BEL) 6-4 6-4

Quinn (USA) b. Nishioka (JPN) 7-6 6-2

O’Connell (AUS) b. Tseng (TPE) 6-1 6-2

Munar (ESP) b. Martin (CAN) 6-3 6-0

Svrcina (CZE) b. Blockx (BEL) 6-4 6-2

Gaston (FRA) b. Bellucci (ITA) 3-6 6-4 2-0 rit.

Vukic (AUS) b. Martinez (ESP) 7-5 6-3

Watanuki (JPN) b. Altmaier (GER) 3-6 6-1 6-4

Schoolkate (AUS) b. Fonseca (BRA) 7-5 6-4

Dzumhur (BIH) b. Comesana (ARG) 3-6 7-6 7-5

Mannarino (FRA) b. Giron (USA) 6-4 6-4

Boyer (USA) b. Kovacevic (USA) 7-5 7-6

Carballes Baena (ESP) b. Ugo Carabelli (ARG) 6-4 4-1

Gigante (ITA) b. Coric (CRO) 4-6 6-2 7-6

Carreno-Busta (ESP) b. Draxl (CAN) 2-6 6-4 6-4

Marozsan (HUN) b. Dellien (BOL) 6-2 6-2

Galarneau (CAN) b. Rinderknech (FRA) 7-6 6-3